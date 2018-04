Uomini e Donne | Lorenzo commenta una foto di Luigi | caos sui social

Uomini e Donne oggi : baci infuocati per Sara e Nilufar : oggi Uomini e Donne: Sara bacia Lorenzo, Giordano torna e bacia Nilufar Nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne per questo inizio settimana. I telespettatori verranno sorpresi da baci infuocati e importantissime dichiarazioni d’amore. Si parte subito dal trono di Sara. Questa settimana, Luigi non è voluto andare in esterna a causa della […] L'articolo Uomini e Donne oggi: baci infuocati per Sara e Nilufar proviene da ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over mercoledì 18 aprile 2018 : Gemma a letto con… : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over mercoledì 18 aprile 2018: Gemma dormirà con Marco! Maria tuona contro Sossio! Ida e Riccardo “fuori”… Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Marco, il suo nuovo pretendente, “a letto” insieme! Maria “rimprovera” Sossio che è ancora indeciso! Il gesto romantico di Armando! Si rinnova il nostro consueto appuntamento con le ...

Uomini e Donne/ Nicolò Brigante vicino alla scelta : Marta o Virginia? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Nicolò Brigante è ormai prossimo alla scelta, ma chi la spunterà tra Virginia Strablum e Marta Pasqualato? Ecco i dettagli… (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 23 aprile 2018 : Nilufar bacia Giordano! : Incredibili colpi di scena avverranno nella prossima Puntata Uomini e Donne Classico. Luigi non si presenta in esterna. Sara sempre più vicina a Lorenzo. Giordano rientra in trasmissione e Nilufar lo bacia. La Puntata Uomini e Donne inizia con il percorso di Sara Affi Fella. Parte il video che mostra l’esterna della tronista riccia, ma Luigi non si presenta. Alla ragazza vengono mille dubbi. Il pretendente entra in studio afflitto ...

Uomini e Donne - Isabella Falascioni : "Mauro Donà mi spinse a fingere la gravidanza" : Isabella Falasconi si racconta: al settimanale Uomini e Donne Magazine ha rivelato com'è finita tra lei e Mauro Donà, conosciuto al trono over e con il quale ha poi partecipato al reality Temptation Island. Isabella ricorda senza troppi giri di parole di essere stata lasciata da Mauro il 19 dicembre 2016, poi lei è tornata a vivere nelle Marche. Oggi è un capitolo chiuso, perché sta con un'altra persona, ma Donà è stata una persona ...

Uomini e Donne - Giovanni Conversano : "Sossio Aruta? È un buono" : Sono passati 11 anni da quando Giovanni Conversano ha fatto il suo esordio televisivo sul trono di Uomini e Donne, e proprio all'omonimo settimanale ha raccontato com'è cambiata la sua vita dopo il programma di Maria De Filippi. Dalla rottura con la corteggiatrice prescelta, Serena Enardu, alla nuova vita con la compagna Giada Pezzaioli e il figlio Enea. Giovanni, ex calciatore, sta con Giada, modella, da otto anni e gestisce un'agenzia ...

Uomini e Donne/ Nilufar Addati cambia le carte in tavola : ancora brutte notizie per Nicolò (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Nilufar Addati cambia tutto a un passo dalla scelta. Un brutto colpo per Nicolò Ferrari dopo la sua dichiarazione d'amore(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Riccardo innamorato di Ida? L'addio è vicino ma solo a una condizione (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri: il cavaliere è innamorato? La coppia vicina alL'addio allo show ma solo a una condizione(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : Giordano e Luigi avvistati in discoteca con i fans : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di due dei corteggiatori più famosi di quest'ultima edizione di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni che nelle scorse ore hanno attirato nuovamente l'attenzione su di loro, a causa di alcune immagini postate sui Social. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Giordano e Luigi Da qualche settimana a questa parte i protagonisti ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione quando si sposano? Svelata data del matrimonio : Uomini e Donne: quando si sposano Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? A Verissimo Svelata la data delle nozze La proposta di matrimonio di Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta è stato uno dei momenti clou della finale dell’Isola dei Famosi. Oggi, però, tutti su queste nozze vogliono sapere molto di più. quando si sposano Rosa e […] L'articolo Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione quando si sposano? Svelata data del ...