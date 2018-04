Unione Europea e Messico siglano nuovo accordo sul commercio : L'accordo permetterà inoltre di sviluppare un ambiente favorevole a un'economia basata sulla conoscenza, con un nuovo capitolo sul commercio elettronico. Ciò permetterà di eliminare barriere inutili ...

Unione Europea - bilaterale Germania-Francia. Macron : ‘Rivedere il trattato di Dublino’. Merkel frena su unione bancaria : Le riforme europee, lo sviluppo del conflitto siriano, la questione iraniana e i dazi. Il primo faccia a faccia tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron in vista del vertice dei leader europei in programma a giugno ha spaziato tra la politica Ue e quella internazionale, con il presidente francese pronto a ritornare su uno dei punti chiave già espressi con forza negli scorsi giorni: “La nostra comune sovranità viene messa alla prova” dai ...

Albania e Macedonia nell'Unione Europea/ Promossi ai negoziati dalla Commissione - ma Macron frena... : Albania e Macedonia nell'Unione Europea: Promossi ai negoziati dalla Commissione, ma il presidente della Francia Emmanuel Macron frena e mette in evidenza tutti i suoi dubbi.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:30:00 GMT)

Unione Europea - Albania e Macedonia promosse dalla Commissione : “Via libera ai negoziati per l’adesione” : Albania e Macedonia vengono promosse da Bruxelles, che dà il suo via libera all’apertura dei negoziati di adesione. Lo hanno comunicato al Parlamento europeo l’Alto rappresentante dell’Ue, Federica Mogherini, e il commissario Ue all’Allargamento, Johannes Hahn. La decisione definitiva è ora attesa dal summit dei 28 leader, in programma a giugno. Secondo la valutazione della Commissione Europea, dopo aver ingranato con le ...

L'Italia deve dire all'Unione Europea cosa fare con i conti pubblici : Il nuovo governo non decolla. Ma per fine aprile Bruxelles vuole le linee programmatiche. E più si attende più la manovra rischia di diventare salata

Tirocini in Unione Europea : circa 1.500 euro mensili all'ESMA Video : L'ESMA è un'autorita' indipendente dell'Unione europea che opera con l'obiettivo principale di garantire la protezione degli investitori e promuovere mercati finanziari stabiliti e ordinati. Le funzioni principali dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati possono essere riassunte in tre punti fondamentali: tutela degli investitori corretto funzionamento dei mercati finanziari stabilita' finanziaria L'ESMA, dunque, promuove ...

Unione Europea poco unita quanto a costo del lavoro : Teleborsa, - Europa poco "unita" quanto a costo del lavoro. Secondo un rapporto dell' Eurostat nel 2017 il costo orario medio del lavoro - il dato esclude il settore agricolo e la pubblica ...

Unione Europea poco unita quanto a costo del lavoro : Europa poco "unita" quanto a costo del lavoro. Secondo un rapporto dell' Eurostat nel 2017 il costo orario medio del lavoro - il dato esclude il settore agricolo e la pubblica amministrazione - è ...

Schiaffo all'Unione Europea Trionfo di Orban in Ungheria Verso la maggioranza dei 2/3 : Si profila un Trionfo oltre le attese per Fidesz, il partito conservatore del premier ungherese Viktor Orban (Fidesz). Secondo i risultati parziali delle elezioni legislative, con il 75% dei voti scrutinati, Fidesz conquisterebbe 134 seggi... Segui su affaritaliani.it

Tirocini in Unione Europea : circa 1.500 euro mensili all'ESMA : A godere dell'attività di questa autorità è una molteplicità di soggetti: l'economia e il pubblico in generale, il settore dei servizi finanziari e i consumatori nel dettaglio, i prestatori dei ...

Tirocini in Unione Europea : circa 1.500 euro mensili all'ESMA : L'ESMA è un'autorità indipendente dell'Unione europea che opera con l'obiettivo principale di garantire la protezione degli investitori e promuovere mercati finanziari stabiliti e ordinati. Le funzioni principali dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati possono essere riassunte in tre punti fondamentali: tutela degli investitori corretto funzionamento dei mercati finanziari stabilità finanziaria L'ESMA, dunque, promuove ...

Consultazioni - Maurizio Martina e Pd da Mattarella : 'Noi mai al governo - occhio su conti e Unione europea' : 'Dal Pd un no a ogni ipotesi di governo'. La consultazione della delegazione dem al Quirinale finisce molto in fretta e dà l'esito scontato: chiusura totale a Luigi Di Maio e Movimento 5 Stelle . Il ...

Sono cambiate le regole per vedere i contenuti streaming nell’Unione Europea : Grazie a una direttiva appena entrata in vigore, sarà possibile usare il proprio abbonamento a SkyGo o Netflix anche fuori dall'Italia The post Sono cambiate le regole per vedere i contenuti streaming nell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Buco Brexit : Unione Europea divisa fra tassa sulla plastica e signoraggio : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea non sarà senza conseguenze per i bilanci europei, come ampiamente preventivato alla vigilia del referendum con cui il popolo inglese ha deciso di uscire ...