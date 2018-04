Una via di fuga dalla Siria in fiamme

Mattarella convoca Fico. Salvini : via veti e il governo si fa in Una settimana : Unica incognita se si tratterà di un mandato pieno oppure esplorativo - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il ...

Gf - i messaggi hot che Simone Coccia inviava ad Una giovane : Simone Coccia e il suo comportamento un po' fuori dalle righe, prima di entrare al Gf , continuano a far discutere. Dopo le rivelazioni in diretta a Domenica Live di Floriana Secondi , l '...

Viaggi & Turismo : alla scoperta del Mustang - Una delle zone più affascinanti di tutta l’Himalaya : Mustang, Regno di Lo, Ultimo Tibet: tre nomi per indicare una terra incastonata fra Tibet e Nepal, cinta a sud dagli imponenti massicci del Dhaulagiri e dell’Annapurna e delimitata a nord, est e ovest dalle montagne e dagli altopiani tibetani. Un territorio aspro, solo marginalmente sfiorato dalla modernità, una terra di leggende e miti, monaci e città fortificate, dove fioriscono interi campi di rododendri rosa e si conduce uno stile di ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Una classifica equilibrata solo in apparenza. Marc Marquez può scappare via : Al di là dell'appuntamento texano, che rappresenta una sorta di assicurazione per lui, il campione del mondo in carica ha fatto vedere una continuità di rendimento impressionante che, se gli ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Una classifica equilibrata…solo in apparenza. Marc Marquez può scappare via : Il terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio ed il risultato non è affatto inaspettato. Ad Austin (Stati Uniti) doveva essere Marc Marquez a fare la voce grossa e così è stato: sesto successo in altrettanti appuntamenti disputati su questo circuito a suggello di una superiorità che conferma il nickname di “Capitan America”. Dal 2013 al 2018, Marquez ha saputo solo vincere e l’esito della corsa di ieri, ad ...

Juve - pronta Una rivoluzione : via in 7 - in arrivo anche dei super colpi? Video : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano le ultime notizie trapelate, infatti, la dirigenza bianconera sta preparando una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione. Marotta e Paratici, infatti, hanno intenzione di cedere alcuni calciatori importanti. A dare l'addio a Torino potrebbero essere sette giocatori di assoluto livello: Buffon, Asamoah, Lichtseiner, ...

Bologna - rapinata la casa di Romano Prodi. “Ci hanno portato via i ricordi di Una vita” : hanno approfittato del fatto che, insieme alla moglie, fosse andato a Roma per partecipare all’udienza che il papa ha concesso alla diocesi di Bologna. Così, nella notte fra venerdì e sabato, i ladri sono entrati nella casa bolognese di Romano Prodi e l’hanno svaligiata. Sono in corso le indagini e anche la definizione esatta della refurtiva, della quale farebbero parte soprattutto orologi e gioielli. I ladri hanno forzato la porta ...

“Ritorni con Max?”. Verissimo - le parole di Bianca Atzei. Fresca di ritorno dall’Isola dei Famosi - la cantante si è concessa Una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin. Alle domande su Biaggi non si è tirata indietro e ha risposto a cuore aperto - sorprendendo tutti : Bianca Atzei nell’ultimo periodo ha sofferto molto. Il dolore provato dopo aver chiuso definitivamente con il suo ex Max Biaggi l’ha così turbata da spingerla addirittura ad allontanarsi dall’Italia, accettando di partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi. Una decisione drastica che, di fatto, non le ha impedito in questi mesi di pensare ancora a lui. Bianca Atzei soffre ancora per Max Biaggi? Che cosa prova adesso per lui? Quali ...

Meningite - caso in Una scuola di Verona/ Studentessa ricoverata : avviata la profilassi : Una Studentessa dell'istituto tecnico di Lorgna-Pindemonte (Verona) di corso Cavour, è stata ricoverata all'ospedale per Meningite da meningococco. Per fortuna è fuori pericolo(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:54:00 GMT)

Gioia del Colle - Bari - - Al via il FESTIVAL TEATROLAB 2.0 CHIèDISCENA al Teatro ComUnale Rossini : 10 spettacoli in matinée realizzati da scuole superiori di secondo grado e associazioni culturali provenienti da tutta Italia, da Torino a Catania, selezionate mediante bando di concorso; un'...

Palermo. Incidente in un cantiere in via FortUna morto Emanuele Di Paola : Emanuele Di Paola, 69 anni, è morto in via Fortuna a Palermo cadendo da un’altezza di 8 metri. L’uomo, insieme

"Poliziotti inviati a dormire in Una zona a luci rosse" : Camera singola a 50 euro, doppia a 70 euro e 90 per una "tripla classic"". Tutto normale, se non fosse che l'hotel sorge "nelle immediate vicinanze di una zona notoriamente conosciuta per la presenza di 'Night Club', 'Lap Dance' e 'Sexy Bar'". E se non fosse che gli ospiti in questione sono agenti della celere di Padova, inviati a dormire in un albergo ritenuto "indecoroso" dai sindacati.Il pernotto risale a martedì scorso. A Cremona si gioca il ...

La fondazione di George Soros sta pensando di chiudere la sua sede di Budapest - per via di Una legge proposta dal governo Orbán : Open Societies Foundations, la seconda più grande organizzazione filantropica del mondo dopo la Bill and Melinda Gates Foundation, finanziata dal miliardario americano di origine ebrea ungherese George Soros, ha annunciato che sta riflettendo sul da farsi con la sua sede The post La fondazione di George Soros sta pensando di chiudere la sua sede di Budapest, per via di una legge proposta dal governo Orbán appeared first on Il Post.

Fabrizio Corona e SIlvia Provvedi non sono più Una coppia? Video : #Fabrizio Corona è da poco uscito dal carcere e giornali e televisioni hanno ripreso a parlare di lui. L'ex imprenditore e paparazzo ha delle severe restrizioni e alcune di queste sono il non interagire con i giornalisti e il divieto di usare i social. Alcuni Video e foto vengono postati su Instagram dalla sua fidanzata, #SIlvia Provvedi, ma il giudice è stato molto fermo sulla sua posizione: per la rieducazione di Fabrizio Corona non basta che ...