Una ricerca dell' INTA mette in discussione le agrotossine e il modello dell' agribusiness

Microsoft HoloLens : ricercatori tedeschi eseguono Una ricerca inquietante e rivoluzionaria : Microsoft HoloLens è già considerato a tutti gli effetti un progetto rivoluzionario e innovativo e, adesso, con un’incredibile scoperta tedesca, è destinato ad esserlo ancora di più. I ricercatori Pedro Lopes, Sijing You, Alexandra Ion e Patrick Baudisch hanno pubblicato, tramite un articolo, una loro scoperta effettuata sul visore di realtà aumentata prodotto da Microsoft. Attualmente, per simulare il concetto di forza su HoloLens, è ...

Ricerca : mini-cervelli umani in 3D fanno luce su Una delle cause delle malattie mentali : Uno studio dell’Ospedale delle Donne di Brigham, a Boston, pubblicato su Translational Psychiatry, ha fatto luce su una delle principali cause di malattie mentali come schizofrenia, depressione e disordini bipolari: si tratta della mutazione del gene DISC1, che provoca anomalie nello sviluppo del cervello. I Ricercatori guidati da Priya Srikanth si sono avvalsi di tecniche che permettono di crescere mini-organi e di manipolare il Dna, ...

Amazon ordina il remake di Utopia di Gillian Flynn - continua la ricerca di Una serie tv cult : Amazon continua la sua rincorsa al grande pubblico dello streaming, alla ricerca di quella serie tv capace di catturare l'attenzione e di creare dipendenza ed entusiasmo social, tra condivisione, video, fan importanti, fondamentale oggi per la creazione di un marchio riconoscibile, come dimostra il suo diretto competitor, ovvero Netflix. Da questo punto di vista il tentativo più interessante è sicuramente la serie tv de Il Signore degli ...

Gli italiani stanno ritrovando la fiducia. Lo dice Una ricerca : Le famiglie italiane stanno progressivamente recuperando fiducia. Il 25% è convinto che la situazione economica del Paese migliorerà nei prossimi 12 mesi; più ridotta, al 18%, è la percentuale di quanti confidano in un effettivo incremento dell’occupazione. È uno dei dati che emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis per IBC, l’Associazione “Industrie Beni di ...

Pillola contraccettiva e rischio di tumore al seno : ecco i nuovi risultati secondo Una ricerca Italiana : La Pillola anticoncezionale o Pillola contraccettiva è un farmaco contraccettivo ormonale, impiegato da moltissime donne per la risoluzione di diversi problemi o per prevenire semplicemente il concepimento. secondo alcune indagini statistiche, in tutto il Mondo ricorrerebbero all’assunzione della Pillola anticoncezionale più di 100 milioni di donne. In questi anni si è parlato molto della correlazione dell’utilizzo della Pillola ...

Google sembra interessata a Nokia Health e lancia Una piattaforma AR per la ricerca sul cancro : sembra che l'acquisizione di Withings non stia portando i risultati sperati a Nokia che pare intenzionata a cedere la divisione Health. Tra le compagnie interessate ci sarebbe Google che sta espandendo la propria divisione hardware. L'articolo Google sembra interessata a Nokia Health e lancia una piattaforma AR per la ricerca sul cancro proviene da TuttoAndroid.

Ricerca : Una mostra sulla lunga strada italiana : Una mostra per raccontare la Ricerca italiana nel mondo, dal Rinascimento ai giorni nostri, nei diversi campi: dall’ambiente allo spazio,dall’alimentazione ai beni culturali e alla salute. Ad inaugurarla, oggi alla Farnesina in occasione della Giornata della Ricerca, e’ stato il ministro del Miur, Valeria Fedeli. La mostra ‘Italia: la bellezza della conoscenza’ e’ promossa e finanziata dalla Direzione Generale ...

Perdita capelli e calvizie : la speranza ridata da Una ricerca : I capelli sono elemento di grande attenzione da parte di donne e uomini. Molteplici sono le cure e i prodotti per capelli che promettono una chioma folta e splendente. Una recente ricerca ha fornito ulteriori dettagli riguardo alla salute dei propri capelli. Ad intraprendere il percorso di ricerca è stato il gruppo di Benedetto Grimaldi dell'Istituto Italiano di Tecnologia insieme all'aiuto dell'Università di Manchester. Lo studio è stato poi ...

Quante fake news hanno condiviso gli italiani durante le elezioni? Una ricerca : Quando Sanremo c'entra con la politica Il rapporto mostra che gli argomenti arrivati all'attenzione degli italiani sui social e che hanno generato il maggior numero di interazioni, sfuggono all'...

Quante fake news hanno condiviso gli italiani durante le elezioni? Una ricerca : Fake news e satira hanno dominato tra le notizie più condivise sui social network durante l'ultima campagna elettorale italiana. Almeno cinque risultano essere non vere e una addirittura entra nella top ten. Ha ottenuto un engagement totale di 142.000, l’articolo della testata www.ilfatto.it (nulla a che vedere con www.ilfattoquotidiano.it) con la notizia del ritrovamento in Sicilia di ...

Ricerca : Alzheimer - Una sola notte di sonno disturbato aumenta i rischi : Basta una sola notte di sonno disturbato per aumentare i livelli di una proteina ??legata alla malattia di Alzheimer, detta beta-amiloide, che si accumula nel cervello provocando demenza. Non è ancora chiaro se le placche che essa genera causino l’Alzheimer, o si formino in risposta alla malattia, sta di fatto che il team di Ricercatori guidati da Ehsan Shokri-Kojori del National Institutes of Health ha messo in evidenza che il poco riposo ...

Moby Prince - il disastro e la ricerca di Una verità che ancora non c’è : L’incidente causò 140 morti, un solo sopravvissuto e nessun colpevole. Dopo 27 anni, due processi e una Commissione parlamentare d’inchiesta, in questo video reportage parla Angelo Chessa, figlio del comandante del Moby Prince...

Uomini e Donne - Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo : "NessUna crisi. Siamo alla ricerca di Una casa nuova" : Prosegue a gonfie vele il matrimonio tra Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, gli amatissimi protagonisti di Uomini e Donne di qualche tempo fa. L'assenza della coppia dai social network ha fatto preoccupare i fan, convinti, da più parti, che la coppia stesse attraverso un periodo di crisi, vissuta rigorosamente lontana dal clamore mediatico.prosegui la letturaUomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo: "Nessuna crisi. Siamo alla ...

Università - ancora Una volta in Italia la ricerca non è un lavoro : In Italia, ancora una volta, la ricerca non è un lavoro. Ce lo aveva ricordato due anni fa il ministro Poletti, giustificando l’esclusione dall’indennità di disoccupazione per assegnisti, dottorandi e borsisti proprio in questo modo: se sei un ricercatore precario in Università il tuo non è lavoro, è formazione, quindi niente sussidio se ti lasciano a casa. Ci sono voluti mesi di proteste e iniziative per cambiare, almeno in parte, la ...