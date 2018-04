Un video di un prototipo di Nokia Moonraker ci mostra questo smartwatch mai lanciato

Monster Hunter World : Un video del prototipo mostra Lagiacrus in azione : Oggi, nel corso di uno streaming dal Monster Hunter Championship 2018 , Capcom ha mostra to uno spezzone di gameplay tratto da una versione prototipale di Monster Hunter World risalente al 2015. Nonostante simile al primo ...

Com'era God of War nel 2015? Un video mostra il prototipo che convinse Sony : Ormai tutti coloro che seguono il mondo dei videogiochi conoscono gli elementi cardine su cui si fonda God of War e sono consapevoli del gameplay e delle caratteristiche dell'ultima fatica dei Santa Monica Studios. In questo caso, tuttavia, vi accompagniamo in un tuffo nel passato che svela un retroscena davvero molto interessante.Come riportato da DualShockers, durante una diretta dedicata al gioco, Sony Interactive Entertainment ha mostrato ...