Un successo il concerto di Emma a Tokyo | già verso Las Vegas | “Ne vale sempre la pena”

optimaitalia



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di lunedì 23 aprile 2018) Ildiè stato un. D'altro canto, non ci poteva aspettare altrimenti. L'artista è volata in Giappone per l'evento Italia Amore Mio organizzato dalla Camera di Commercio Italiana a, portando la musica del suo ultimo disco Essere qui. La sua partenza era già stata ampiamente testimoniata sui social, nei quali ha specificato di essere in partenza in compagnia di suo padre. Ilera stato annunciato da tempo, ma solo dopo il live l'artista ha avuto modo di rilasciare le sue impressioni, che ha affidato alle pagine dei suoi canali ufficiali. Grandi emozioni, quindi, per il postdiche non si aspettava un'accoglienza così calorosa in territorio straniero. Sorpresa dall'affetto, l'artista ha così commentato il suo primo live in terra giapponese, tenuto in occasione dell'evento Italia Amore Mio. Avevo una gran paura prima di ...