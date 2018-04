Un lunedì da leoni a Euroflora

meteoweb.eu

: RT @AmandaCobello: Buon lunedì leoni! ??? - Athetic12 : RT @AmandaCobello: Buon lunedì leoni! ??? - Frances33326792 : RT @AmandaCobello: Buon lunedì leoni! ??? - AntonioViviani4 : RT @AmandaCobello: Buon lunedì leoni! ??? -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Folla da giornata festiva oggi nei Parchi e nei Musei di Nervi con un clima che ha permesso di passeggiare, fotografare, godersi la visita in tranquillità. Dopo la presenza dei tg nazionali RAI E Mediaset nei primi due giorni e accanto al lavoro costante delle testate televisive regionali, da ieri numerosi inviati hanno raccontato le meraviglie di: LineaVerde, Geo & Geo, La vita in diretta, Tgcom 24 con gli specialissimi giornalisti in erba dalla Città dei Bambini di Genova. In agenda per i prossimi giorni Uno mattina in famiglia, MattinoCinque e Lineablu. Le immagini dihanno fatto da sfondo alla telecronaca del Giro dell’Appennino di ciclismo trasmesso via web in tutto il mondo. Biglietti. 16.000 i biglietti venduti per la giornata di oggi, 10.500 i biglietti acquistati in prevendita per domani (dato aggiornato alle ore 17) Musei. 4.645 le presenze complessive ...