Un furgone ha investito e ucciso 10 persone a Toronto

Un furgone ha investito la folla a Toronto : Ci sono una decina di feriti, per ora non si sa molto di più The post Un furgone ha investito la folla a Toronto appeared first on Il Post.

Un furgone ha investito la folla a Münster - in Germania : Secondo i giornali tedeschi ci sono tre morti e almeno 20 feriti, e la polizia dice che «è troppo presto per parlare di un attentato» The post Un furgone ha investito la folla a Münster, in Germania appeared first on Il Post.