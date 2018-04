Un amore secolare

huffingtonpost

(Di lunedì 23 aprile 2018) Chi ha amato un cane, chi ha saggiato quell'esperienza simbiotica dove il bene viene anteposto al bisogno, dove la fedeltà è un assunto irrinunciabile, sentirà vibrare dentro sé fin dalle prime pagine "Il mio cane del Klondike" (Neri Pozza, 2017). In questo romanzo Romana Petri è abile e vera al punto da toccare il cuore anche di chi non si è mai concesso un legame di tal genere, con delicatezza, gradualità e impeto porta il lettore da sempre restio ad adottare un cane a domandarsi sorpreso "Perché no?".Questa è un'opera sulle mille sfaccettature dell', sul potere che esso esercita sull'esistenza: può salvare da un marciapiede dove vieni abbandonato al tuo destino, dare la vita anche in assenza di un padre, ma al contempo spezzare e devastare l'animo di chi non ti avrebbe mai tradito.L'incontro tra la ...