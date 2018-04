Udinese – Crotone 1-2 | Oddo lascia la panchina? Faraoni prodezza

Serie A 34esima giornata il Crotone batte l’Udinese ed esce dalla zona retrocessione. Ancora in gol Simy. Undicesima sconfitta consecutiva dei friulani : Udinese 1 Crotone 2 Marcatori: Lasagna 5°, Simy 6°, Faraoni 85° Udinese (3-5-2): Bizzarri, Larsen, Danilo, Samir, Widmer (Zampano), Barak,

Risultati Serie A - 34^ giornata LIVE : botta e risposta tra Udinese e Crotone : Risultati Serie A, 34^ giornata LIVE – Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo per la 34^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match successo della Roma contro la Spal, importante successo in chiave salvezza per il Sassuolo contro la Fiorentina, clamorosa debacle del Milan contro il Benevento. L’Inter in trasferta contro Chievo, chiude il big match tra Juventus e Napoli. Serie A, 34^ giornata LIVE ATALANTA-TORINO ...

Crotone - Zenga : “metteremo in difficoltà l’Udinese” : “Noi abbiamo le carte per mettere in difficoltà l’Udinese e sono convinto che loro dovranno essere davvero bravi per poter battere il Crotone”. E’ un Walter Zenga spavaldo quello che parla di come i calabresi si stia approcciando alla trasferta della Dacia Arena. “Il bello del calcio – dice Zenga – è che se hai una bella prestazione devi accantonarla e pensare alla gara successiva. La decisione dei calciatori di venire in ritiro dopo tutta la ...

Serie A Crotone - Zenga : «Udinese - dovrai essere brava per batterci» : Crotone - "Noi abbiamo le carte per mettere in difficoltà l' Udinese e sono convinto che loro dovranno essere davvero bravi per poter battere il Crotone " . E' un Walter Zenga spavaldo quello che ...

