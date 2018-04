Tv italiana | abbiamo un problema fosse l' unico | mancano conduttori under 40

blogo

: I moralisti che lasciano scivolare le parole di Buffon sono gli stessi che in altri casi diventano censori ferociss… - AlfredoPedulla : I moralisti che lasciano scivolare le parole di Buffon sono gli stessi che in altri casi diventano censori ferociss… - AndreaOrlandosp : Grazie a @CNF_it e all’avvocatura italiana. I risultati positivi di questi anni sono frutto di un lavoro comune. Mi… - SonyMusicItaly : In occasione della prima data italiana del tour 'Us+Them' di #RogerWaters, un gigantesco maiale bianco con la scrit… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Anche il mondo della televisione deve fare i conti con il ricambio generazionale. Prendiamo in considerazione la categoria deiuomini in Italia: passano gli anni ma nessun40 - al netto delle personali capacità professionali e della non elevata propensione della tv a rischiare e a sperimentare - riesce ad imporsi con un brand forte che li identifichi. Partiamo dall'unica possibile eccezione, rappresentata da Alessandro Cattelan, che però non ha ancora avuto modo di approcciarsi fino in fondo alla tv generalista, quella dei grandi ascolti, rimanendo nella comfort zone di Sky, tra X Factor, David di Donatello e EPCC. A lui vanno, comunque, riconosciuti il merito di aver imposto un ben preciso stile di conduzione e la volontà di costruire - attraverso una accurata scrittura autoriale - un certo tipo di tv. Discorso simile per Costantino Della Gherardesca, che di ...