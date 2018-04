Tutti gli appuntamenti a Ravenna per festeggiare il 25 aprile

Gruppo PSA - La Opel rispetterà Tutti gli accordi di produzione : La ristrutturazione del marchio Opel ha fatto mettere i sindacati tedeschi sul piede di guerra. Il piano del Gruppo PSA, secondo le stime delle associazioni dei lavoratori, potrebbe infatti mettere a rischio fino a 4.000 posti di lavoro da oggi al 2020. Per smentire queste voci Carlos Tavares, presidente del Gruppo francese, e Michael Lohscheller, ceo della Opel, hanno incontrato alcuni rappresentanti del Governo tedesco rassicurandoli sul ...

“Cambia per Tutti”. Assicurazione auto - la grande novità per gli automobilisti italiani : “L’avrò pagata l’Assicurazione?”. “Ma in quale classe andrò se ne attivo una ora?”. Sono alcuni dei più classici dilemmi di ogni italiano. Adesso, però, per le assicurazioni auto si tratta di una piccola grande rivoluzione. Sono già stati emanati due provvedimenti che introducono una nuova disciplina dell’attestato di rischio, il cosiddetto attestato di rischio dinamico, e definiscono nuove regole per ...

Juventus-Napoli - arrivo a pari punti? Tutti gli scenari per la volata scudetto : Juventus-Napoli, la volata scudetto è spettacolare. Tutto si è ribaltato in pochi giorni, adesso la squadra di Sarri è favorita alla vittoria finale dopo il blitz nella gara di campionato grazie alla rete di Koulibaly nel finale. Adesso può succedere davvero di tutto, anche una situazione di totale parità di punti al termine del campionato. In tal caso si andrebbero a considerare i punti negli scontri diretti, che però sarebbero in parità. ...

Strage Carrara : “Dammi una sigaretta - sono Tutti morti”. Stefano - salvato dai corpi degli amici : Strage Carrara: “Dammi una sigaretta, sono tutti morti”. Stefano, salvato dai corpi degli amici Il superstite del tragico schianto avvenuto all’alba di sabato, quasi illeso per miracolo, è andato a bussare alla roulotte di un anziano che vende fiori poco lontano dalla zona del dramma. “Era a torso nudo, mi ha chiesto l’acqua” racconta l’uomo. […]

"Entro un anno la battle royale farà parte di Call of Duty - Battlefield e Tutti gli shooter online" : Che i giochi che si basano completamente o quasi sulle battle royale possano diventare un esempio per parecchi sviluppatori è lampante. I rumor riguardante l'introduzione di questa particolare modalità all'interno di Call of Duty Black Ops 4 e battlefield V si stanno facendo molto insistenti nelle ultime settimane. Questa potrebbe essere la nuova direzione anche di due franchise dominanti nel panorama degli shooter online?In attesa di dettagli ...

Giro d’Italia 2018 : come vederlo in tv? Tutti gli appuntamenti su Rai ed Eurosport : Venerdì 4 maggio prenderà il via da Gerusalemme l’edizione 101 del Giro d’Italia, che si concluderà poi domenica 27 a Roma. La Corsa Rosa offrirà anche quest’anno grandissimo spettacolo attraverso 21 tappe che uniranno il Bel Paese da nord a sud. Tra scenari mozzafiato e salite mitiche si sfideranno i più grandi corridori del mondo per conquistare il Trofeo Senza Fine. Sarà quindi un appuntamento impedibile per Tutti gli appassionati. ...

Cambia la programmazione di Instinct su Rai2 il 22 aprile - il terzo episodio lascia il posto al quarto : Tutti i dettagli : La programmazione di Instinct su Rai2 sarà vittima di un leggero cambio nella serata di questa domenica 22 aprile: anziché il terzo episodio, sarà trasmesso il quarto. Stasera sarebbe infatti dovuto andare in onda l’episodio 1x03 intitolato “Segreti e bugie”, del quale potete leggere di seguito la trama: "Segreti e bugie - L'omicidio di un giovane uomo che aveva di recente lasciato la comunità religiosa della sua famiglia porta Dylan e ...

Voto in Molise - perché interessa Tutti Alle 23 chiudono le urne : spoglio al via E l’M5S tenta di stanare la Lega : Le urne sono aperte fino alle 23, i candidati sono Andrea Greco (M5S), Donato Toma (Centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound), e il risultato potrebbe influenzare la formazione del governo nazionale

Svezia - non Tutti vogliono Ibra : “E’ un egoista - ci siamo qualificato senza di lui” : Svezia, non tutti vogliono Ibra: “E’ un egoista, ci siamo qualificato senza di lui” Se Zlatan Ibrahimovic è sicuro di andare al mondiale, c’è chi pensa il contrario. Come Karl-Johan Johnsson, portiere del Guingamp e secondo portiere della Svezia: “Non ho idea se verrà convocato o meno, dipenderà dal tecnico, ma noi ci siamo qualificati […]

Cagliari-Bologna 0-0 - pareggio che accontenta Tutti ma partita deludente e con poche occasioni [FOTO] : 1/13 LaPresse ...

Roberto Giacobbo passa a Mediaset/ Il canale Focus debutta con il giornalista di Voyager : Tutti i dettagli : Roberto Giacobbo passa a Mediaset: il canale Focus debutta con il giornalista di Voyager, ecco tutti i dettagli del passaggio e le precedenti dichiarazioni del giornalista.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:30:00 GMT)

Giornata Mondiale della Terra 2018 in tv - Tutti gli appuntamenti speciali : La Giornata Mondiale della Terra celebra nel 2018 la sua 48esima edizione: è stata istituita nel 1969 e la prima è stata celebrata il 22 aprile 1970, con una data scelta per essere un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera. L'Earth Day offre un momento di riflessione sullo stato del nostro pianeta, anche se le condizioni sempre più grave in cui versa a causa della nostra incoscienza ha ormai reso l'inquinamento, il riscaldamento ...