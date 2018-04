Turbativa d' asta | arrestato a Firenze avvocato napoletano

Coop pigliatutto in Valle d'Aosta La Procura chiede il processo L'accusa : "Turbativa d’asta" : Non ci resta neanche la Valle d'Aosta.Turbativa d’asta per assessore e le Cooperative. Dopo l'arresto del Procuratore capo la regione naviga tra sprechi e... Segui su affaritaliani.it

La Spezia - Turbativa d’asta e corruzione : 11 arresti della Guardia di Finanza. Ai domiciliari ex consigliere regionale Fi : Un dirigente dell’Asl 5 della Spezia e due dirigenti e un rappresentante di una multinazionale specialista in apparecchiature ospedaliere sono stati arrestati dalla Guardia di finanza della Spezia nell’ambito di una inchiesta per turbativa d’asta. Oltre ai quatro arresti in carcere sono state eseguite altre sette ordinanze di custodia ai domiciliari. Al dirigente Asl sono contestati i reati di corruzione, concussione, turbativa d’asta, ...

Turbativa d'asta - il pm insiste : 'Arresto per l'attore Biagio Izzo' : Sarà un braccio di ferro il prossimo 23 marzo dinanzi al Riesame. In ballo c'è una richiesta di arresto a carico di Biagio Izzo, talento della comicità napoletana, volto noto del cinema nazionale. Un ...

M5S : Turbativa d'asta e abuso d'ufficio - Procura chiede rinvio a giudizio sindaco Bagheria : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Il invio a giudizio per il sindaco di Bagheria (Palermo), Patrizio Cinque, del Movimento 5 Stelle, è stato chiesto dalla Procura di Termini Imerese che coordina l'inchiesta. Cinque è accusato di turbativa d'asta, falso, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio

Acireale - 8 arresti per corruzione e Turbativa d'asta : c'è pure il sindaco : All'alba l'operazione della Guardia di finanza disposta dalla procura distrettuale antimafia di Catania. Indagate altre 7 persone - Un bltiz all'alba della Guardia di finanza di Catania all'arresto di ...

Acireale - arrestato il sindaco Barbagallo e 7 persone : corruzione e Turbativa d’asta : Otto persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Catania per corruzione e turbativa d’asta a conclusione di indagini sui Comuni di Acireale e Malvagna (Messina). Tra i destinatari del provvedimento cautelare, cinque in carcere e tre ai domiciliari, emesso dal Gip su richiesta della Procura distrettuale etnea, anche il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, eletto con una lista civica. Roberto Barbagallo, 42 anni, era stato eletto ...

