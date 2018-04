Tumore al Pancreas Si sopravvive di più se la chemio si fa prima dell' intervento | la

Tumore al pancreas : possibile strategia terapeutica per bloccarne le fonti di energia : Per ottenere quella energia extra di cui hanno bisogno per la loro crescita incontrollata, le cellule tumorali scompongono alcune delle loro stesse parti, in un processo noto come autofagia. Ora i ricercatori del Lineberger Comprehensive Cancer Center dell’University of North Carolina (UNC) hanno trovato una possibile strategia terapeutica per bloccare questo processo in una delle forme di cancro più letale, quello al pancreas, così come per ...