Trump torna ad invocare la costruzione del muro col Messico

Abe torna a mani quasi vuote dal vertice con Trump : Si tratta di una vicenda importante per l'opinione pubblica interna, che Abe ha sempre messo al centro della sua azione politica. Tokyo ha accertato il rapimento di 17 persone, la Corea del Nord ha ...

Siria - allerta Ue di 72 ore su voli di linea. Trump twitta : «preparati Russia - tornano i missili» : Eurocontrol ed Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) hanno diramato un'allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo orientale. L’ambasciatore russo in Libano ha detto che qualsiasi missile americano lanciato in Siria sarà abbattuto...

"Pappa e Ciccia" torna dopo 20 anni. La serie poco "cool" che dà voce all'America di Trump e che piace tanto al Presidente : In Italia conosciamo Roseanne, uno dei titoli più significativi degli anni Novanta, con il titolo non troppo elegante di Pappa e Ciccia. La serie, in onda per otto stagioni tra il 1988 e il 1997, raccontava le vicissitudini dei Conner, una famiglia americana di estrazione umile, sempre in bolletta, sgraziata nei modi ma legata da solidi sentimenti. dopo vent'anni, sfruttando il vento della nostalgia che tanto piace ai produttori ...

Dazi - la Cina risponde a Trump a Wall Street torna la paura - La Repubblica - : Il quotidiano descrive la risposta arrivata dalla Cina ai Dazi imposti da Donald Trump nell'ambito di quella che potrebbe diventare una vera e propria guerra commerciale tra le due superpotenze. Dopo ...

Svolta Trump : a morte gli spacciatori. 'Pena capitale per chi traffica droga'. Poi torna sul muro del Messico : Trump vuole 20 milioni di dollari dall'ex pornostar Stormy Daniels 'Dobbiamo cambiare le leggi, e stiamo lavorandoci ora' , ha spiegato, smentendo Andrew Bremberg, direttore della politica interna ...

Svolta Trump : a morte gli spacciatori. "Pena capitale per chi traffica droga". Poi torna sul muro del Messico : A morte gli spacciatori. «Tolleranza zero» e pena di morte per i trafficanti di droga, almeno nei casi più gravi: Donald Trump lancia la sua crociata contro la crisi degli oppiacei...

Coldiretti : con Trump tornano i dazi contro l’UE dopo 20 anni : I dazi americani contro l’Unione Europea tornano dopo venti anni quando gli Stati Uniti, dopo aver presentato ricorso al Wto contro il divieto europeo alla carne agli ormoni Usa, sono stati autorizzati a fissare nel 1999 una lista di prodotti sui quali sono stati applicati dazi doganali per un valore che ammonta a 116.8 milioni di dollari annuali. E’ quanto ricorda la Coldiretti nel sottolineare che la decisione del presidente degli Stati Uniti ...

