Trampolino elastico | Coppa del Mondo Brescia 2018 | programma | orari e tv Le date e come

Trampolino elastico - Europei 2018 : Diogo Ganchinho e Yana Pavlova trionfano a Baku : A Baku (Azerbaijan) si sono disputate le Finali degli Europei 2018 di Trampolino elastico. Trampolino INDIVIDUALE (maschile) – Il portoghese Diogo Ganchinho sorprende tutti e vince con un superlativo 60.130. 30enne lusitano riesce nell’impresa di lasciarsi alle spalle i ben più quotati Mikita Ilyinkykh (59.365 per il bielorusso) e Allan Morante (59.315 per il francese). Sfruttati al meglio gli errori dei russi Dmitrii Ushakov ...

Trampolino elastico - Europei 2018 : Cannone e Michelini out in semifinali. Tutti i qualificati alle Finali per le medaglie : A Baku (Azerbijan) si sono disputate le semiFinali degli Europei 2018 di Trampolino elastico. I migliori 8 atleti si sono qualificati alle Finali in programma domani. Trampolino INDIVIDUALE (maschile) – Flavia Cannone conclude in sedicesima posizione con il punteggio di 56.950, la finale a otto era lontana un punto e mezzo, il nostro veterano non poteva fare molto di più. Il francese Allan Morante è al comando della classifica con 60.890 ...

Trampolino elastico - Europei 2018 : Flavio Cannone e Costanza Michelini in semifinale - Ushakov e Makharynskaya al comando : A Baku (Azerbaijan) sono iniziati gli Europei 2018 di Trampolino elastico. In programma le qualificazioni maschili e femminili, i migliori 24 atleti si sono qualificati alle semifinali. Trampolino INDIVIDUALE (maschile) – Flavio Cannone si conferma un vero veterano e riesce ad accedere alle semifinali con un punteggio di 108.125 (51.100 per la prima routine e 57.025 per il secondo esercizio). L’azzurro è 17esimo e potrà così ...

Trampolino elastico - Europei 2018 : Hancharou e Hancharova i grandi favoriti a Baku - Italia lontana dai vertici : Dal 12 al 15 aprile si disputeranno gli Europei 2018 di Trampolino elastico a Baku (Azerbaijan). Nella capitale andrà in scena la rassegna continentale di questa disciplina olimpica: 420 ginnasti da 20 Paesi sono pronti a sfidarsi per i 14 titoli in palio nelle specialità individuali, sincronizzato, double mini e tumbling. Ovviamente si gareggerà sia al maschile che al femminile, ci sarà spazio anche gli juniores (altri 14 titoli). Si gareggerà ...

Trampolino elastico - Europei 2018 : Hancharou e Hancharova i grandi favoriti a Baku - Italia lontana dai vertici : Dal 12 al 15 aprile si disputeranno gli Europei 2018 di Trampolino elastico a Baku (Azerbaijan). Nella capitale andrà in scena la rassegna continentale di questa disciplina olimpica: 420 ginnasti da 20 Paesi sono pronti a sfidarsi per i 14 titoli in palio nelle specialità individuali, sincronizzato, double mini e tumbling. Ovviamente si gareggerà sia al maschile che al femminile, ci sarà spazio anche gli juniores (altri 14 titoli). Si gareggerà ...

Brescia torna capitale del Trampolino elastico : La città spalancherà le porte della sua cittadella dello sport all'Aere Trampoline World Cup, prima tappa del circuito FIG di coppa del mondo 2018. La manifestazione, in programma dal 26 al 28 aprile ...

Trampolino elastico " L'Acrobatic Sport di Ceccano alla Coppa del Mondo : Ceccano 29 MAR Sono tre le atlete della Acrobatic Sport di Ceccano a partecipare alla Coppa del Mondo di Trampolino Elastico di scena a Brescia dal 26 al Fonte: Teleuniverso Articolo originale