Traffico aereo - bagagli disguidati al minimo storico : Teleborsa, - Nel 2017 le compagnie aeree di tutto il mondo, a fronte della crescita del movimento passeggeri che ha superato la quota di quattro miliardi di persone, hanno fatto registrare la migliore ...

Blackout di quattro ore Un computer paralizza il Traffico aereo europeo : Giornata di caos nei cieli d'Europa. Un guasto tecnico ieri ha messo in ginocchio la rete continentale, mettendo a rischio circa 15mila collegamenti, su un totale di 30mila. L'allerta è scattata alle ...

Problema a Eurocontrol - disagi a Traffico aereo Europa

Molti aerei in Europa potrebbero essere in ritardo per un problema al sistema di gestione del Traffico aereo : L’Eurocontrol, l’ente europeo per la sicurezza del traffico aereo, ha detto che circa la metà dei 29.500 aerei in viaggio oggi nella rete europea potrebbe essere in ritardo a causa di un problema nel funzionamento del sistema di pianificazione del traffico aereo e The post Molti aerei in Europa potrebbero essere in ritardo per un problema al sistema di gestione del traffico aereo appeared first on Il Post.

Traffico aereo nel caos in Europa : "Rischio ritardi per un volo su due". Ecco cosa sta accadendo : Traffico aereo in tilt in Europa, per un problema tecnico a Eurocontrol, che riguarda il Enhanced Tactical Flow Management System, ovvero il sistema che si prende cura dei voli europei. Lo ha...

Problemi al Traffico aereo in tutta Europa : in tilt il sistema informatico : Aerei in ritardo in tutta Europa per un problema al sistema informatico. Lo riferisce l'Eurocontrol, l'organizzazione europea che si occupa del controlli dei voli nel continente. "Oggi sono attesi 29.500...

Traffico aereo : se le low cost superano le compagnie tradizionali : Secondo i dati dell'Enac in Italia nel 2017 c'è stato lo storico sorpasso, dovuto soprattutto ai risultati di Ryanair e alle difficoltà di Alitalia

Traffico aereo : nel 2017 in Italia +6 - 2% passeggeri rispetto al 2016 - : Sono ben oltre 174 milioni i velivoli transitati negli aeroporti nazionali lo scorso anno. Lo scalo principale si conferma Fiumicino, seguito da Malpensa e Bergamo. Ryanair è la compagnia più ...

ENAC : nel 2017 aumenta il Traffico aereo. Passeggeri in salita del 6 - 2% : È una sfida che deve essere perseguita e vinta affinché il trasporto aereo nazionale continui a rappresentare un volano per la nostra economia e a competere a livelli elevati nel panorama ...