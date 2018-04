Tra l' amore per le aragoste e la nostalgia delle salsicce svizzere

GIORGIA E ALEX BARONI : UNA TraGICA STORIA D'AMORE : Al funerale parteciparono moltissimi rappresentanti del mondo dello spettacolo. Non ultimo un suo grande amico e collega Eros Ramazzotti . Inutile dire quanti messaggi arrivarono in quei giorni per ...

Fabrizio De Andrè/ L'amore con Dori Ghezzi Tra luci e ombre : "Ho amato e sono stata amata!" (Domenica In) : Fabrizio De Andrè, il racconto di una straordinaria storia d'amore con Dori Ghezzi: luci e ombre di un grande amore che ha diviso pubblico e critica (Domenica In).(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 03:27:00 GMT)

Sting e Shaggy - la sTrana coppia con l’amore per la Giamaica/ Esce oggi il loro album 44/876 : Sting e Shaggy, la strana coppia con l’amore per la Giamaica: Esce oggi il loro album 44/876. Disponibile da oggi la collaborazione fra il cantante inglese e il rappar Giamaicano(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:59:00 GMT)

“Beccata!”. È lui il nuovo amore di Anna Tatangelo? Dopo la rottura con Gigi D’Alessio - è stata pizzicata in un noto locale milanese in dolce compagnia. E si Tratta di un altro cantante… : Non sono passati neppure due mesi dalla separazione con Gigi D’Alessio che Anna Tatangelo sembra già aver trovato compagnia. La cantante infatti, reduce dal trionfo nell’edizione Vip di Masterchef dove, ironia della sorte, dedicava le sue ricette a Gigi, è stata avvistata in un noto locale milanese al fianco di un altro cantante. A riportare l’indiscrezione è il sempre informato Dagospia che scrive come Anna sarebbe stata vista con ...

“Tutta colpa di Belen…”. La Provvedi se ne va. Silvia lo ha aspettato e per Fabrizio Corona ha mosTrato un amore grandissimo - ma quello che è successo ora l’ha sconvolta : Da quando è uscito dal carcere, Fabrizio Corona ha fatto sentire la sua voce in tutti i modi. Ad aiutarlo e sostenerlo in questi ultimi tempi c’è sempre stata lei, la sua donna: Silvia Provvedi. Lo ha aspettato, ha compreso la situazione e con determinazione e amore ha scelto di rimanere al suo fianco. Ma in queste ore pare che le cose tra i due si siano messe molto male e che di mezzo ci sia la tanto rimpianta ex Belen Rodriguez. ...

"Lo studente mi ha chiesto scusa. L'episodio non è stato così sTraordinario - non capisco il clamore" : "Si è trattato di un episodio sicuramente spiacevole, ma limitato pur nella sua gravità, ma ne avete fatto una cosa troppo grande e straordinaria". Intervistato dalla Gazzetta di Lucca, il professore dell'Istituto Carrara minimizza L'episodio che l'ha coinvolto. Circola in rete un video in cui uno dei suoi alunni, infastidito lo insulta e umilia. La diffusione del video e la reazione generata ha portato tre alunni, tutti minorenni ...

La relazione Tra Emma e Biondo in casetta Tra confidenze e nostalgia : è amore? (video) : Emma e Biondo si sono avvicinati molto negli ultimi giorni. La loro relazione sentimentale non è sfuggita ai fan di Amici di Maria De Filippi: Emma e Biondo è tra gli argomenti più cinguettati del momento su Twitter e, dopo le nuove immagini mostrate nel Daytime di oggi, numerosi sono coloro che sostengono l'inizio di una storia d'amore tra i due cantanti. Inizialmente in casette separate al serale di Amici di Maria De Filippi - lei nella ...

Ascolti tv - testa a testa Tra Questo nostro amore 80 e l’esordio del Grande Fratello 2018 : E’ testa a testa tra la fiction di Rai1 Questo nostro amore 80, interpretata da Neri Marcorè e Anna Valle che il 17 aprile su Rai1 ha ottenuto un seguito di 3 milioni 686mila telespettatori con il 15.4% di share, e la prima puntata del Grande Fratello 15 che su Canale 5 – in onda fino all’1.39 – ha ottenuto 3 milioni 598mila spettatori e il 22.6% di share. Endemol, casa di produzione del reality di Mediaset, fa sapere ...

Questo nostro amore 80 : la famiglia STrano protagonista nella puntata del 17/04 : La terza puntata andata in onda martedì 10 aprile aveva fatto presagire guai per la famiglia Strano, guai che travolgono le vite dei protagonisti nella puntata trasmessa su Rai1 martedì 17 aprile. Rischiano perfino il carcere, indagati per terrorismo per la gambizzazione dell'ingegner Franchetti, datore di lavoro, fra le altre cose, di Teresa. Più in disparte la famiglia Costa continua il suo peregrinar d'amore: Benedetta, dopo essere stata a ...

Nella penultima puntata di Questo nostro amore 80 gli STrano nei guai - e Vittorio? Anticipazioni 24 aprile : Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il gran finale e la penultima puntata di Questo nostro amore 80 andrà in onda il 24 aprile aprendo, di fatto, la strada verso l'ultimo appuntamento in onda, salvo cambiamenti, l'1 maggio prossimo. Nonostante il debutto del Grande Fratello 2018 di questa sera, Rai1 ha deciso di confermare la messa in onda della fiction con Neri Marcorè e Anna Valle reduce da una serie di risultati non molto lusinghieri ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama puntate 23-29 aprile 2018 : Beatrice rapisce Fabien e minaccia di ucciderlo! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 23 a domenica 29 aprile 2018: Fabien e Tom in pericolo, Tina esce dal coma, Alicia perdona Christoph Anticipazioni Tempesta d’amore: pur di riavere Tom e fuggire via, Beatrice arriva a rapire Fabien! Rebecca scopre una verità inquietante su sua madre, mentre Melli inizia a guardare André con occhi diversi! Pronte a stupirci come non mai sono le Anticipazioni ...

