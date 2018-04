: Giovanni Toti contro la linea di Silvio Berlusconi: 'No a un governo a tutti i costi. E Forza Italia cambi - salvolamp : Giovanni Toti contro la linea di Silvio Berlusconi: 'No a un governo a tutti i costi. E Forza Italia cambi -

"Siil. Con tutti questil'Italia tornerà alle urne".Lo dice il presidente della Liguria, che a 'La Stampa',invoca"mediazioni,anche faticose". "Berlusconi è vittima dei, non certo artefice.E il primo che vorrebbe un governo è proprio lui". "Tutto questo tatticismo sta diventando un po' stucchevole per gli italiani. A quasi due mesi dal voto non s'è ancora cominciato a parlare di programmi. "Tra poco si discuterà del bilancio europeo, lasciamo ridisegnare la nuova Ue a Merkel e Macron,senza mettere bocca?".(Di lunedì 23 aprile 2018)