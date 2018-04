Toronto | furgone travolge un gruppo di passanti «Ci sono cinque morti e feriti»

Canada - un furgone piomba sui passanti a Toronto : ci sarebbero 5 morti : Cinque persone sarebbero rimaste uccise da un furgone che a Toronto, in Canada, ha travolto una decina di passanti su un marciapiede. Lo riportano alcuni media locali, fra cui l’emittente radiofonica News Talk 1010, ma per il momento non vi è alcuna conferma ufficiale sul numero dei morti....

Toronto - furgone travolge i passanti. Media locali : “Cinque morti e almeno otto feriti”. Arrestato il conducente : Un furgone bianco è piombato su un gruppo di pedoni a Toronto, in Canada. almeno otto sono rimasti feriti e secondo i Media locali ci sono anche cinque morti. Arrestato il guidatore. L’episodio è avvenuto mentre in città si stanno svolgendo i lavori del G7 dei ministri degli Esteri. Il guidatore del furgone che ha investito diverse persone a Toronto ha guidato dritto per 800-1600 metri colpendo le persone una ad una: lo ha riferito un ...

Toronto - furgone su un gruppo di pedoni : “Ci sono dei morti e almeno otto feriti”. Arrestato il conducente : Un furgone bianco è piombato su un gruppo di pedoni a Toronto, in Canada. almeno otto sono rimasti feriti e secondo i media locali ci sono anche dei morti. Arrestato il guidatore. L’episodio è avvenuto mentre in città si stanno svolgendo i lavori del G7 dei ministri degli Esteri. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il mezzo ha improvvisamente superato la barriera che separa Yonge street dall’area pedonale e ha travolto ...