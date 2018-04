Toronto | furgone travolge gruppo di pedoni mentre c' è il G7 La polizia | «Almeno nove

Strage a Toronto - furgone sui passanti : sono 10 i morti : Toronto - Strage a Toronto, in Canada , sulla strada più famosa della città, Yonge Street, proprio mentre era in corso la riunione dei ministri Esteri e degli Interni del G7. Il bilancio è di 10 morti ...

Canada - un furgone piomba sui passanti a Toronto : almeno dieci morti e 16 feriti : Il conducente-killer di Toronto, che con un furgone bianco preso a noleggio ha fatto strage di passanti su di un marciapiede, ora ha un nome e cognome. Dopo essere stato arrestato è stato identificato in Alek Minassian, 25 anni, cittadino canadese di origine armena. Il bilancio dell’attacco intanto è salito a 10 morti e 16 feriti, di cui quattro ...

Furgone sui passanti a Toronto - 9 morti| : A essere investite sarebbero state almeno venti persone. Il conducente del veicolo è stato arrestato mentre urlava «sparatemi in testa, uccidetemi!»

Canada - furgone travolge pedoni a Toronto : «10 morti e 15 feriti» : Un van sul marciapiede ha falciato i pedoni per un chilometro. Un testimone: «Colpiva le persone una a una». Arrestato il conducente: studente 25enne d’origine armena

