Toronto | furgone sulla folla | 9 morti e 16 feriti Arrestato il conducente

Canada - furgone sui passanti : nove morti a Toronto : Terrore a Toronto, in Canada: mentre in città erano riuniti i ministri degli Esteri e dell'Interno del G7, un furgoncino bianco è salito su un marciapiede e ha investito una decina di pedoni: almeno 9 i morti e diversi feriti in quello che è apparso subito come un attacco deliberato. L'uomo ha abbandonato il veicolo poco distante ed è fuggito, ma è stato catturato poco dopo dalla polizia che nel frattempo aveva isolato l'area e chiuso le ...