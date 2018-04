Toronto | furgone su un gruppo di pedoni | “Ci sono dei morti e almeno otto feriti”

ilfattoquotidiano

: #UltimOra. #Toronto, furgone piomba sui passanti: una decina di feriti - SkyTG24 : #UltimOra. #Toronto, furgone piomba sui passanti: una decina di feriti - RaiNews : Canada, furgone investe alcuni pedoni a #Toronto. La polizia: tra 8 e 10 feriti. L'uomo alla guida è stato arrestat… - SkyTG24 : #UltimOra #Toronto, furgone sui passanti: arrestato il guidatore, ancora oscuri i motivi -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Unbianco è piombato su undi, in Canada.rimasti feriti e secondo i media locali cianche dei. Arrestato il guidatore. L’episodio è avvenuto mentre in città si stanno svolgendo i lavori del G7 dei ministri degli Esteri. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il mezzo ha improvvisamente superato la barriera che separa Yonge street dall’area pedonale e ha travolto le persone sul marciapiede. Poi, raccontano alcuni testimoni, il guidatore ha estratto una pistola una volta uscito dal, ma non ha sparato alcun colpo. Immediatamente circondato dalla polizia, l’uomo è stato arrestato. Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl —Police OPS (@TPSOperations) 23 aprile 2018 Gli agenti, che per ora ...