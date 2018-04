Toronto | furgone piomba su passanti | feriti Video

leggo

: Furgone piomba su una decina di pedoni a #Toronto, in #Canada. Lo rende noto la polizia secondo quanto riportano al… - repubblica : Furgone piomba su una decina di pedoni a #Toronto, in #Canada. Lo rende noto la polizia secondo quanto riportano al… - MediasetTgcom24 : Canada: furgone investe pedoni a Toronto # - SkyTG24 : #UltimOra. #Toronto, furgone piomba sui passanti: una decina di feriti -

(Di lunedì 23 aprile 2018) NEW YORK - Unto su una decina di pedoni a, in Canada. Lo rende noto la polizia secondo quanto riportano alcuni media locali che parlano di diversi...