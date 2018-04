Toronto | furgone contro la folla | cinque morti Preso il guidatore

Toronto - furgone investe gruppo di pedoni : ci sarebbero morti : Aggiornamento ore 21:39 - Continuano ad arrivare notizie dai media canadesi sull'incidente avvenuto oggi a Toronto. Secondo alcuni testimoni il guidatore del furgone bianco ha percorso circa un chilometro investendo le persone una a una e questa testimonianza farebbe sembrare il suo gesto volontario. Ricordiamo che l'autista del van bianco è stato arrestato, ma per ora la polizia locale ha solo specificato che non ci sono state sparatorie, ...

Toronto - furgone travolge i passanti. Media locali : “Cinque morti e almeno otto feriti”. Arrestato il conducente : Un furgone bianco è piombato su un gruppo di pedoni a Toronto, in Canada. almeno otto sono rimasti feriti e secondo i Media locali ci sono anche cinque morti. Arrestato il guidatore. L’episodio è avvenuto mentre in città si stanno svolgendo i lavori del G7 dei ministri degli Esteri. Il guidatore del furgone che ha investito diverse persone a Toronto ha guidato dritto per 800-1600 metri colpendo le persone una ad una: lo ha riferito un ...

