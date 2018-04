Torna in campo il Progetto Mincio #ProgettoMincio

Sul fatto di giovedì Torna “A casa vostra”. Campobasso - la transumanza dei politici : giovedì, torna “A casa vostra”: il fatto dedica quattro pagine a Campobasso. Città ricca di storia in una regione troppo spesso dimenticata. Ma oggi al centro dell’attenzione perché domenica sarà teatro di un voto regionale decisivo per la politica nazionale. Antonello Caporale, Pietrangelo Buttafuoco e Ferruccio Sansa hanno realizzato un reportage per raccontare la città e il Molise. Terra di transumanza dei pastori che ...

NBA - la madre è malata - Marcus Smart vuole Tornare presto in campo per lei : Se su un campo da basket la vita di Marcus Smart sembra avergli regalato una gioia dopo l'altra , una grande carriera a Oklahoma State dove è stato giocatore dell'anno della Big 12, poi sesta scelta ...

NBA - Joel Embiid vuole Tornare in campo : e sui social sfoga tutta la sua frustrazione : Lui non gioca dal 28 marzo, nel frattempo sono iniziati i playoff e la sensazione di Joel Embiid è quella del festeggiato che non può godersi il party in suo onore: "Ho promesso a questa città i ...

Lamberto Boranga Torna in campo a 75 anni : Lamberto Boranga torna in campo a 75 anni Lamberto Boranga è semplicemente infinito. L’ex calciatore professionista e medico, a 75 anni ha scelto di tornare in campo indossando la maglia della Marottese in Terza Categoria: “Non cerco sfide particolari, amo l’agonismo e la vita sana. Quella dichiarata è solo l’età biologica”. Forma fisica eccellente e […]

Ex portiere di Serie A e medico Torna in campo a 75 anni : Un passato glorioso a difendere la porta di importanti squadre di Serie A. Tra una parata e l’altra l’università e la laurea in Medicina. Ma il pallone sempre nel cuore. Lamberto Boranga, medico ed ex calciatore professionista, non si ferma mai. Per lui c’è l’ennesimo ritorno da ‘numero 1’ a 75 anni: giocherà in terza categoria con la Marottese: “Non mi sono pentito di avere lasciato la Serie A per il ...

Boranga - medico ed ex portiere di serie A Torna in campo a 75 anni : Riva in particolare era un rompiscatole, voleva sempre segnare e a quel tempo era uno dei migliori del mondo'. Nei ricordi di una carriera, invece, la parata più spettacolare è 'su un tiro di ...

Ex portiere di serie A Torna in campo a 75 anni : Riva in particolare era un rompiscatole, voleva sempre segnare e a quel tempo era uno dei migliori del mondo". Nei ricordi di una carriera, invece, la parata più spettacolare è "su un tiro di ...

Dopo i giorni in ritiro si Torna in campo : il Lecce a Reggio Calabria per ritrovare se stesso. Le probabili formazioni e diretta su ... : diretta non solo streaming, ma anche TV su TeleDue , gruppo Norba, , canale 11 del d.g.t. . Ultima modifica: 8 aprile 2018 9:58 Ultima modifica: 8 aprile 2018 9:58

Tennis - Davis : quattro top ten in campo. Torna Nadal - Zverev vince la prima : Ora nel secondo singolare è in campo proprio il mancino di Manacor, 31 anni, contro Philipp Kohlschreiber, 34 anni e n°34 al mondo. Proprio nella Spagna c'è stato il forfait dell'ultim'ora di Pablo ...

Calcio - serie C : dopo la frattura tra Pea e Burzoni il Pro Piacenza Torna in campo. Al 'Garilli' arriva il Siena : Martedì 3 aprile, alle 14.30, segui Pro Piacenza Robur Siena in diretta su RADIO SOUND . Ascolta STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino. CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Quella appena trascorsa dal Pro Piacenza è stata una Pasqua priva di serenità: al contrario i rossoneri hanno vissuto la settimana più difficile della stagione. Le dichiarazioni del ...

Slitta l'Eccellenza - Castelnuovo Torna in campo il 15 : E' ufficiale, Poggibonsi-Grosseto, gara del girone A di Eccellenza, rinviata prima e poi con il recupero sospeso per l'infortunio del direttore di gara si recupererà l'8 aprile, sospendendo di fatto ...

Volley - quando Torna in campo l’Italia? La stagione degli azzurri pronta a scattare - parte la marcia verso i Mondiali. Quali convocati? Date - avversarie e programma : Cresce l’attesa per il ritorno in campo della Nazionale Italiana di Volley maschile. Avevamo lasciato gli azzurri a metà settembre, festanti in Giappone per la medaglia d’argento conquistata alla Grand Champions Cup dopo le cocenti delusioni raccolte tra Europei e World League. Le nostre stelle si stanno cimentando nei playoff scudetto ma ormai mancano poco più di due mesi al debutto stagionale, la marcia di avvicinamento alla calda ...

Silvio Berlusconi in campo : Torna il terzo incomodo : Ci sono tre leader che santificano il venerdì di Pasqua con un profluvio di parole. Per due, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, non è una novità. È il terzo a deflagrare d'improvviso nel già faticoso dibattito su un ipotetico governo gialloverde: Silvio Berlusconi.Un ritorno in grande stile sulla scena pubblica. Che spariglia i giochi e rende quasi trascurabili le pungolature sui quali i leader di M5s e Lega si ...

Pallavolo maschile : a 54 anni Torna in campo in A2 Video : Forse invidioso del #record di longevita' battuto poche settimane fa da Andrea Masini [Video]sempre nel campionato di A2, Piero D'Angelo ha tolto ancora una volta gia' nel campionato 2015/2016 aveva preso parte, come giocatore, ad alcune partite del campionato nazionale di serie B2 le ginocchiere dal chiodo ed è tornato in azione in un campionato targato FIPAV, andando a referto nelle ultime partite giocate dalla sua squadra, la Messaggerie ...