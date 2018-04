Torino | registrato all’anagrafe il figlio di due madri | è a prima volta in Italia

Torino - registrato all'anagrafe il figlio di due madri : è la prima volta in Italia : L'anagrafe di Torino ha registrato il figlio Italia no di due mamme, accogliendo la richiesta inizialmente respinta. E' il primo riconoscimento alla nascita del bimbo di una coppia omogenitoriale. Dopo ...

Torino - registrato a Anagrafe figlio di 2 madri : primo in Italia : Torino, 23 apr. , askanews, - registrato all'Anagrafe di Torino il figlio di due mamme: è il primo caso in Italia. Si tratta del bambino di Chiara Foglietta, vicecapogruppo del Pd in Consiglio ...