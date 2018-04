Torino | Appendino registra all’anagrafe il bimbo con due mamme La coppia | “Abbiamo

Unioni civili - Appendino : a Torino riconosceremo i figli di coppie gay : Unioni civili, Appendino: a Torino riconosceremo i figli di coppie gay A seguito della polemica nata dopo che l’anagrafe che non ha registrato il bimbo nato con due madri, interviene su Facebook il sindaco Continua a leggere

Torino - piazza San Carlo parla Appendino : 'Aggirate alcune norme di sicurezza' : Un grande evento da quarantamila spettatori organizzato in soli quattro giorni. Con pochi soldi. Praticamente senza sponsor. Aggirando norme e regolamenti. Ignorando una circolare in materia di ...

La promessa della sindaca di Torino Appendino : “Registreremo i figli delle coppie gay” : La sindaca di Torino Chiara Appendino annuncia che farà di tutto, anche "forzando la mano", per permettere alle coppie omosessuali di registrare i propri figli all'anagrafe.Continua a leggere

Unioni civili - Appendino : a Torino riconosceremo i figli di coppie gay : "Tuttavia la nostra posizione politica è chiarissima - conclude. - Lo è sin da quando all'inizio del nostro mandato, insieme all'assessore ai Diritti, Marco Alessandro Giusta, abbiamo dato un segnale ...

Sindaca Appendino : a Torino riconosceremo i figli di coppie gay : Roma, 20 apr. , askanews, Saranno riconosciuti legamente a Torino i figli di entrambi i genitori i bambini torinesi nati all'estero o in Italia da coppie omosessuali residenti in città. Lo ha ...

Torino - Appendino : 'Pronti a riconoscere tutti i tipi di famiglie' - : Di fronte a "forme nuove di genitorialità" la sindaca si è detta pronta a "forzare la mano" per trovare una soluzione compatibile con la normativa vigente. "L'auspicio - ha dichiarato - è aprire un ...

'A Torino riconosceremo i figli delle coppie gay' - Appendino - : Roma, 20 apr. , askanews, Saranno riconosciuti legamente a Torino i figli di entrambi i genitori i bambini torinesi nati all'estero o in Italia da coppie omosessuali residenti in città. Lo ha ...

Gay - Appendino : “A Torino forzeremo la mano per riconoscere i figli”. La svolta dopo il caso della consigliera Pd : Chiara Appendino annuncia che il Comune di Torino è pronto a “dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini”. Nonostante l’Italia non sia “ancora pronta a riconoscere legalmente queste famiglie” e ci siano difficili “ostacoli burocratici“, la sindaca su Facebook spiega di essere pronta a registrare i figli delle coppie gay all’anagrafe “anche ...

La sfida della Appendino : "Torino registrerà i figli di coppie gay" : È una decisione che va di fatto contro la legislazione attuale quella annunciata dal sindaco di Torino, Chiara Appendino, che in un post su facebook ha spiegato che da oggi la municipalità del capoluogo accoglierà la registrazione dei figli di coppie gay nati all'estero o in Italia.Una novità che scaturisce da una serie di questioni sollevate nell'ultimo periodo, inclusa quella della consigliera Pd Chiara Foglietta, che all'anagrafe per ...

Torino - Appendino : 'Registreremo all'anagrafe figli di coppie gay' : La Città di Torino 'ha la ferma volontà di dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini. Da mesi stiamo cercando una soluzione compatibile con la ...

Niccolò è nato da due mamme - il Comune di Torino non lo riconosce. Appendino : "Favorevole - ma c'è vuoto normativo" : Il caso. Il Comune di Torino dice no al riconoscimento di Niccolò Pietro, concepito con la procreazione assistita in Danimarca, come figlio di due madri. Lo denuncia Chiara Foglietta,...

Niccolò è nato da due mamme - il Comune di Torino si rifiuta di riconoscerlo. Appendino : "Favorevole - ma c'è vuoto normativo" : Il caso. Il Comune di Torino dice no al riconoscimento di Niccolò Pietro, concepito con la procreazione assistita in Danimarca, come figlio di due madri. Lo denuncia Chiara Foglietta,...

Piazza San Carlo - Torino : Appendino indagata : La sindaca dichiara di aver ricevuto ieri la notifica dalla Procura sui fatti del 3 giugno scorso. Si va verso il rinvioa giudizio, niente avviso per il prefetto Saccone - C'è anche la sindaca di ...

Torino - piazza San Carlo : indagini chiuse/ Ultime notizie : verso richiesta rinvio a giudizio per la Appendino : Torino, piazza San Carlo: indagini chiuse e invio notifica agli indagati, tra cui la sindaca Chiara Appendino. Si procede verso le richieste di rinvio a giudizio. Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:09:00 GMT)