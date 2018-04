TIM Vivendi vince il ricorso Elliott | democrazia rimandata in Telecom Italia

TIM - Tribunale Milano accoglie ricorso Vivendi : niente revoca cda : Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Tim e Vivendi. L'aggiornamento dell'ordine del giorno dell'assemblea di domani è stato sospeso e non verrà quindi votata la revoca dei consiglieri ...

Tribunale Milano accoglie ricorso di TIM e Vivendi - rinnovo Cda il 4 maggio : Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Tim e Vivendi. L'aggiornamento dell'ordine del giorno dell'assemblea di domani è stato sospeso e non verrà quindi votata la revoca dei consiglieri francesi. Per il rinnovo del Cda si va al 4 maggio.La presentazione di dimissioni in blocco dei consiglieri Tim non è "palesemente ingiustificata" e "neppure pare essere univocamente diretta a perseguire un intento di danno", nei ...

TIM - Elliott e Vivendi : la battaglia sulla governance continua : Tim si muove in rialzo a Piazza Affari mostrando un guadagno dell'1,48% mentre continua la guerra sulla governance tra Vivendi e il Fondo Elliott. Non sono mancate battute al vetriolo tra il Fondo per ...

Telecom - l’ulTIMa puntata della guerra tra Vivendi e il fondo Elliott : Attesa la decisione del tribunale sul ricorso presentato da Tim e dal suo primo azionista sulla nomina dei sei amministratori richiesta da Paul Singer...