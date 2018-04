TIm | Elliott | solo democrazia ritardata

TIm - Elliott : decisione tribunale è solo "democrazia ritardata - non negata" : La decisione di oggi del giudice civile di Milano "è solamente democrazia ritardata, non democrazia negata". Questa la dichiarazione del fondo statunitense Elliott in merito alla sospensione dell'...

Eleggere il cda TIm del 4 maggio fa comodo sia a Elliott che a Vivendi : MILANO - La decisione del giudice di lasciare l'ordine del giorno dell'assemblea di Telecom Italia così com'era, e quindi senza la revoca di sei consgilieri in quota Vivendi come richiesto dal socio ...

TIm - stop di Elliott a raccolta deleghe assemblea 24 Aprile : Teleborsa, - Il Fondo Elliott "ha deciso di interrompere la sollecitazione di deleghe" per l'assemblea di domani, 24 Aprile. I soci di TIM, oltre al bilancio, dovranno decidere, su richiesta del fondo,...

TIm/ Tribunale accoglie ricorso Vivendi. Elliott dovrà attendere il 4 maggio : Tim, brutto colpo per il Fondo Elliott: è stato accolto il ricorso di Vivendi e ora bisognerà attendere l'assemblea degli azionisti di Telecom Italia in programma il 4 maggio(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:14:00 GMT)

TIm : Elliott - incertezza quadro giudiziario - stop a raccolta deleghe : ANSA, - MILANO, 23 APR - Il fondo Elliott comunica con una nota "la decisione di interrompere la sollecitazione di deleghe" per l'assemblea di domani, 24 aprile, che oltre al bilancio deve decidere, ...

Chi è Paul Elliott Singer - il finanziere dell'offensiva in TIm : Identikit del finanziere che con il suo fondo "attivista" tenta un clamoroso ribaltone degli equilibri in Telecom Italia. Ecco come si muove e chi sono i suoi uomini nel nostro Paese

Cigl Cisl e Uil : "Serve fusione Open Fiber con rete TIm". E Asati sta con Elliott : La societarizzazione della rete di Tim 'deve necessariamente prevedere il riassorbimento sotto un'unica entità anche di Open Fiber'. Lo hanno chiesto i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil, ossia ...

TIm - piccoli azionisti voteranno in favore di Elliott : I piccoli azionisti di TIM approveranno la proposta di revoca degli amministratori avanzata da Elliott in quanto "condividono da un lato le critiche mosse al coordinamento e controllo esercitati da ...

TIm - Elliott e Vivendi : la battaglia sulla governance continua : Tim si muove in rialzo a Piazza Affari mostrando un guadagno dell'1,48% mentre continua la guerra sulla governance tra Vivendi e il Fondo Elliott. Non sono mancate battute al vetriolo tra il Fondo per ...

Telecom - l’ulTIma puntata della guerra tra Vivendi e il fondo Elliott : Attesa la decisione del tribunale sul ricorso presentato da Tim e dal suo primo azionista sulla nomina dei sei amministratori richiesta da Paul Singer...