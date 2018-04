The Walking Dead 8 non va in onda | primo lunedì senza la serie | quando tornerà in tv?

Vinci Roma-Liverpool con lo spettacolo Walking on The moon : Roma-Liverpool a 20 euro? Un sogno che solo la compagnia del Teatro dell’Orologio può regalare Come? Acquista un biglietto intero per lo spettacolo Walking on the (dal 3 al 6 maggio al Teatro India) al link (https://www.vivaticket.it/ita/event/Walking-on-the-moon/109597) inviaci la ricevuta di effettuato acquisto con un tuo recapito alla mail Vinciromaliverpool@gmail.com e potrai partecipare all’estrazione di un biglietto in regalo per la ...

Il primo trailer di 'The Rain' farà impazzire tutti i nostalgici di The Walking Dead : Non ci sono zombie , a quanto pare, , ma c'è l'apocalisse. Dal 4 maggio sarà disponibile su Netflix 'The Rain', la prima serie tv danese. Il primo trailer mostra un mondo diverso da come lo conosciamo: sei anni dopo la diffusione di un virus portato dalla pioggia che ha sterminato quasi completamente l'intera popolazione scandinava, due gemelli danesi abbandonano ...

Da The Walking Dead 9 allo spin off su Negan : Jeffrey Dean Morgan vuole di più : The Walking Dead 9 sta per diventare il chiodo fisso dei fan della serie soprattutto quando da domani, 22 aprile, e da lunedì si renderanno conto che l'ottava stagione è già finita e che dovranno attendere sei mesi prima di capire dove andremo a finire. La decisione di Rick di lasciare vivere Negan sembra aver aperto nuovi, sconvolgenti, scenari. Lo sceriffo è convinto che suo figlio lo abbia spinto verso un nuovo mondo fatto di pace e ...

The Walking Dead : perchè la serie tv ha perso pubblico? : Quando sul canale AMC nella lontana notte di Halloween del 2010 iniziò The Walking Dead, sembrava che il mondo avesse smesso di girare e che gli amanti della televisione di tutto il mondo si fossero trasformati in zombie. E quelli che non sono saliti immediatamente sul carrozzone di The Walking Dead lo hanno fatto più […] L'articolo The Walking Dead: perchè la serie tv ha perso pubblico? proviene da NewsCinema.

Il villain di The Walking Dead 9 già annunciato nel finale dell’ottava stagione? : Tutti sono già sicuri di aver conosciuto il villain di The Walking Dead 9 nel finale dell'ottava stagione della serie andato in onda proprio domenica scorsa negli Usa, ma sarà davvero così? I fan della serie sono davvero sempre molto eccentrici e, naturalmente, hanno più di una teoria riguardo a questo possibile villain in azione nei nuovi episodi, ma di chi si tratta? Qui la questione si scalda. Alcuni sono convinti che l'orda di zombie che ...

The Walking Dead - un bilancio dell’ottava stagione in 5 punti : ATTENZIONE: spoiler sull’ottava stagione di The Walking Dead Si è conclusa in questi giorni, prima sul network americano Amc e poi anche da noi in Italia su Fox, l’ottava stagione di The Walking Dead. Questi sedici episodi appena terminati erano visti, sia dagli showrunner sia dai fan, come una specie di spartiacque per la serie: dopo aver fatto il boom di ascolti nelle prime stagioni, infatti, la serie sembrava entrata in una fase ...

The Walking Dead 9 - confermata una nuova stagione : The Walking Dead 9 ci sarà! Buone notizie per i tantissimi appassionati della serie tv americana ideata dal regista Frank Darabont La serie televisiva The Walking Dead si conferma un successo mondiale. L’ultimo episodio dell’ottava stagione ha letteralmente sconvolto il pubblico con un finale emozionante che rappresenta quasi un punto di arrivo dopo otto lunghi anni di lotte. Il finale di stagione mette al centro l’uomo Rick ...

The Walking Dead : cosa succederà nella prossima stagione? : Ieri sera è andato in onda in prima serata su Fox il finale di stagione dell'ottava serie di The Walking Dead che ha lasciato tutti senza parole per il modo in cui è terminato. Molti fan dopo lo sconvolgente finale di stagione, che è stato un vero e proprio colpo al cuore, sono già in astinenza e provano ad immaginare alcune ipotesi e teorie su quello che ci potrebbe aspettare nella nova stagione che andrà in onda con ogni probabilità il ...

Le anticipazioni di The Walking Dead 9 tra Maggie in bilico e il ritorno di Negan : quando andranno in onda i nuovi episodi? : Le anticipazioni di The Walking Dead 9 circolano già da un po' e dopo questo finale dell'ottava stagione le cose non possono far altro che complicarsi. Rick ha vinto la sua battaglia con Negan ma ha deciso di lasciarlo andare o, meglio, di salvargli la vita e tenerlo in prigione fino alla morte. Lo sguardo del villain non promette niente di buono e sicuramente potrebbe tornare a rompere gli equilibri dei superstiti nei prossimi ...

The Walking Dead 9 ci sarà : The Walking Dead Tutto è pronto per il gran finale di The Walking Dead 8. La serie cult di Fox saluterà questa sera il pubblico italiano con il sedicesimo ed ultimo episodio di stagione, che è andato in onda solo ieri in America; alle 21.00 di oggi i telespettatori assisteranno alla battaglia finale tra Rick e Negan, e dal suo epilogo dipenderà la trama della nona stagione, già confermata. The Walking Dead: confermata la nona stagione La storia ...

Fear The Walking Dead 4×02 : Guai in arrivo per Madison? (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie tv AMC andrà in onda domenica, 22 aprile 2018. “Another Day in the Diamond” ci svela che cosa accadrà ai nostri protagonisti in seguito all’arrivo di Morgan avvenuto nella premiere: questa volta la trama di Fear The Walking Dead 4×02 si concentrerà su Madison e Strand, oltre che sul resto dei sopravvissuti. Il promo ci mostra infatti cosa ...