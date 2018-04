The Swords of Ditto sta per sbarcare su PS4 e PC | pubblicato il trailer di lancio

The Swords of Ditto : l'action RPG arriverà in aprile per PS4 e PC : The Swords of Ditto è un action RPG sviluppato da One Bit Beyond, e ora sappiamo finalmente che verrà lanciato sul mercato, in formato digitale, il 24 aprile per PC e PlayStation 4, riporta Gematsu.In The Swords of Ditto vivremo un'avventura unica per ogni eroe della leggenda sull'incessante lotta contro il malvagio Mormo. Il gioco offre un mondo immaginario denso di pericoli, meccaniche co-op, battaglie epiche e una vasto numero di ...