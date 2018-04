THE FLASH - Coldflash Anticipazioni della puntata 4x19 Fury Rogue

Le riprese del finale di THE FLASH 4 mostrano i primi spoiler : lo scontro con il Pensatore si avvicina : Il momento più triste dell'anno per gli appassionati di serie tv sta arrivando e le riprese del finale di The Flash 4 ne sono la dimostrazione. La serie è attualmente in onda negli Usa e in Italia con gli episodi della seconda parte di stagione ma, intanto, sul set di Vancouver stanno girando le ultime scene del finale di The Flash 4 che vedremo a maggio. We Are The Flash, questo è il titolo dell'ultimo episodio, il numero 23 in onda proprio ...

THE FLASH 4×19 : I sospetti di Cisco su Harry (VIDEO) : The Flash 4×19 trama e promo – Il nuovo episodio andrà in onda martedì, 24 aprile 2018, sulla The CW. Assisteremo non solo al ritorno di Wentworth Miller, conosciuto per il suo ruolo di Snart, ma anche ad alcune rivelazioni su Harry. La trama di Flash 4×19 ci anticipa infatti che Cisco nutrirà dei forti sospetti sullo scienziato. Ha scoperto qualcosa? Scopriamo i dettagli ed il promo della puntata. The Flash 4×19, la trama ...

THE FLASH - Recensione episodio 4x18 "Lose Yourself" : #Addio, addio, amici addio. Noi ci dobbiamo lasciare! Ma hey, io dico che è ok, perché...# Barry, tu mi hai già salvato!Ralph aveva ragione! Il piano di Barry faceva schifo!Ma facciamo qualche passo indietro...Tra Barry e Ralph è Civil War! Da una parte abbiamo Barry che vuole fermare DeVoe in maniera gentile ed eroica, dall'altra parte abbiamo Ralph che vuole uccidere DeVoe. Nel frattempo il dottor Wells ha grossi problemi di ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x18 "Lose Yourself" : Buonasera miei adorati, avete presente il buonumore che porta il bel tempo? Bene, dimenticatevela perché The FLASH ve lo toglierà tutto.Vi avviso che questa Receironica sarà particolarmente incazzata e sboccata. "Uomo avvisato, mezzo salvato", dicevano una volta. E invece un cazzo proprio, perché mannaggia al clero il Team FLASH non capisce nulla. Nothing. Nada. 'na beneamata minchia.Vi ricordate quando vi dicevo che Dibny SICURAMENTE non ...

THE FLASH 4 anticipazioni del 24 aprile : Cisco e Ralph in versione mini : The Flash 4 anticipazioni del 24 aprile – L’episodio 12 andrà in onda martedì su Premium Action e si intitolerà “Tesoro, mi si è ristretto il Team Flash“. Troviamo ancora Barry in prigione, intento a conoscere meglio i suoi compagni di disavventura. Le anticipazioni di The Flash 4 svelano che assisteremo ad una puntata particolare che ricorda molto un film degli alnni 80 dal titolo simile: Cisco e Ralph si ritroveranno a ...

THE FLASH 4×18 sconvolge il team con una morte destinata a far discutere : Barry di nuovo in balia dei sensi di colpa? : Una morte scandalosa di cui avremo fatto davvero a meno. The Flash 4x18 segna "l'uscita di scena" di uno dei personaggi più amati di questa stagione, l'unico ad aver reso il team quello che era un tempo e che ha fatto venire a galla il famoso senso dell'umorismo di Barry che sembrava ormai essersi assopito, ma di chi stiamo parlando? Ma di Ralph (Hartley Sawyer), ovvio. L'inarrestabile DeVoe continua a fare il bello e il cattivo tempo. Il ...

THE FLASH - "DeVoe vs Team Flash". Anticipazioni della puntata 4x18 "Lose Yourself" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di FLASH.Il Team FLASH, elaborerà un modo per riuscire a localizzare DeVoe. Analizzeranno nuovamente l'autobus colpito dalla Forza della Velocità per ottenere nuove informazioni. Ralph (Hartley Sawyer) propone un piano rischioso per rintracciare il nemico. Uno scontro diretto nei laboratori, metterà a dura prova i poteri dei nostri eroi.Nel frattempo Joe (Jesse L. Martin) terrà d'occhio il dottor Wells ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x17 "Null and Annoyed" : Buon pomeriggio velocisti, finalmente The FLASH è tornato!Devo dire che mi spaventava sapere che questo episodio è stato diretto da Kevin Smith, perché nelle scorse stagioni ogni volta che arrivava lui mi ritrovavo a piangere come una bambina. Almeno stavolta non è successo. Grazie, Kevin.Rimane il fatto che The FLASH quest'anno è pesante. Tanto, troppo pesante. Ci sono solo tre cose che mi spingono a continuarlo, e tutte e tre presentano dei ...

THE FLASH - Recensione episodio 4x17 "Null and Annoyed" : Mi chiamo Barry Allen, ed oggi vi spiegherò come diventare un palloncino ad elio.Dopo una lunghissima pausa, finalmente FLASH ritorna a correre per le strade di Central City.L'episodio di oggi inizia con tre problemi da risolvere:Ralph prende alla leggera la gravità della loro situazione attuale, e ciò crea disagi al team.Wells non riesce a rintracciare gli ultimi due metaumani. Uno è completamente sparito quando Barry è uscito dalla Forza della ...

THE FLASH 4×18 : Iris è ferita! (VIDEO) : The Flash 4×18 trama e promo – I fan potranno gustarsi il nuovo episodio sulla The CW il prossimo martedì, 17 aprile 2018. “Lose Yourself” ci anticipa un pericolo molto grave per tutta la squadra: nessuno verrà risparmiato da The Thinker. La trama di The Flash 4×18 si allontana di molto da quanto avvenuto nella puntata 4×17, in cui la lotta contro il villain della quarta stagione è stata messa in standby per ...

THE FLASH 4 anticipazioni del 17 aprile : La nuova tuta di Ralph : The Flash 4 anticipazioni 17 aprile – L’episodio 11 della serie Tv con Grant Gustin andrà in onda su Premium Action il prossimo martedì e si intitolerà “L’uomo allungabile”. Dopo aver assistito al processo di Barry nella puntata del 10 aprile, le anticipazioni di The Flash 4 puntano tutte su Ralph ed un nuovo costume realizzato da Harry che lo renderà ancora più invincibile. Toccherà alla new entry della squadra ...

Cisco lascerà THE Flash? Le parole di Carlos Valdes sulla possibilità di una sua uscita di scena : La lotta a DeVoe si fa sempre più dura ma un'altra brutta notizia potrebbe far tremare i fan della serie: Cisco lascerà The Flash? Le prime anticipazioni dell'episodio in onda questa sera negli Usa lasciano pensare che la possibilità sia tangibile e tutto per via del ritorno di Breacher (Danny Trejo). Il "suocero" di Cisco si reca a Central City perché ha bisogno di aiuto. I suoi poteri non sono più come una volta e c'è una pazza creatura ...

THE FLASH - "Barry il palloncino". Anticipazioni della puntata 4x17 "Null and Annoyed" : Dopo un lunghissimo periodo di pausa, finalmente tornano i nuovi episodi targati The FLASH.Nelle puntate precedenti, il team FLASH ha tentato di neutralizzare DeVoe e il suo voler risucchiare i poteri dai metaumani creati da lui. Purtroppo è riuscito ad assimilare i poteri della maggior parte, ne mancano tre. Uno di questi è Ralph.Ecco cosa succederà in questa puntata:Barry (Grant Gustin) e Ralph (Hartley Sawyer) decidono di cercare gli ultimi ...

THE FLASH 4 - gli spoiler sugli ultimi episodi : The Flash 4 spoiler & NEWS – Gli ultimi episodi della serie Tv ci aspettano con un grande colpo di scena. E’ questa la promessa di Carlos Valdes (Cisco), come rivelato da Ausiello nella spoiler room di EW. Gli spoiler di The Flash 4 parlano soprattutto di Cisco e di Harry: uno dei due avrà molto da dire nelle prossime puntate. The Flash 4 spoiler sugli ultimi episodi della stagione La presenza di DeVoe è stata un leit motiv ...