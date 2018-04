Terrorismo | il portavoce ufficiale dell' Isis | Attaccate gli Usa e anche la

“Khalifa Haftar morto” - ma il portavoce smentisce : “Tornerà in Libia a combattere il Terrorismo” : Il generale libico Khalifa Haftar è ricoverato in un ospedale a Parigi, ma tornerà in Libia tra qualche giorno per “continuare la lotta al terrorismo”. Lo ha dichiarato su Twitter il portavoce di Haftar, Ahmed al-Mesmari, spiegando le circostanze che hanno portato al ricovero dell’uomo forte della Cirenaica e così smentendo la notizia della morte riportata dai media locali. Haftar, secondo al-Mesmari (nella foto), si è sentito male nel corso di ...