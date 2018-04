TERREMOTO OGGI SULL' APPENNINO | FORLÌ-CESENA | MAGNITUDO 3 0 INGV ultime scosse | avvertito

TERREMOTO OGGI in Emilia Romagna/ INGV ultime scosse : Forlì-Cesena - sisma M 3.0 a Verghereto (23 aprile 2018) : Terremoto oggi in Emilia Romagna , 23 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: Forlì-Cesena , sisma di magnitudo 3.0 a Verghereto . Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:00:00 GMT)

TERREMOTO oggi/ INGV ultime scosse : Indonesia - sisma 4.4. Vittime e danni (19 aprile 2018) : Terremoto oggi , 19 aprile 2018: ultime notizie e aggiornamenti. INGV ultime scosse : Indonesia , sisma di magnitudo 4.4. Vittime e danni . Evento tellurico anche in Iran, 5.9(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:30:00 GMT)

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Trento - sisma M 2.8 a Storo (ore 9 : 15 - 17 aprile 2018) : TERREMOTO OGGI, 17 aprile 2018: una scossa di magnitudo 2.8 sulla scala Richter si è verificata a Storo, in provincia di Trento. Per il momento non si registrano danni. (dati INGV)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:15:00 GMT)