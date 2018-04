Terre rare | l’isola del tesoro dei metalli trovata in Giappone

Carnevali : “Lega A su strada giusta per recuperare Terreno perso” : “Il commissario Malagò ha fatto un lavoro straordinario, per fortuna è arrivato. Per avere un cambiamento radicale abbiamo sempre pensato fosse necessaria la figura di un commissario”. Sono le parole di elogio per il nuovo corso della Lega di Serie A dell’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ospite di ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. “In poco tempo Malagò ha nominato Micciché ...

La fine di un mito : le "Terre rare" non sono affatto "rare" : ... Pechino ha cercato di chiudere all'estero il mercato di terre rare, sperando di mettere in ginocchio gli altri Paesi , o almeno di indebolire le loro pretese, , si è visto che il resto del mondo ...

Carnevali : “Lega A su strada giusta per recuperare Terreno perso” : “Il commissario Malagò ha fatto un lavoro straordinario, per fortuna è arrivato. Per avere un cambiamento radicale abbiamo sempre pensato fosse necessaria la figura di un commissario”. Sono le parole di elogio per il nuovo corso della Lega di Serie A dell’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ospite di ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. “In poco tempo Malagò ha nominato Micciché ...

Scoperto un immenso giacimento di Terre rare - indispensabili per i nostri smartphone : Fino a oggi il mondo faceva affidamento sulla Cina per ottenere le terre rare, perché è il Paese che ha le maggiori riserve di terre rare e a volte, in casi di tensioni politiche, Pechino ne ha ...

Il Giappone scopre un maxi giacimento di Terre rare e sfida la supremazia di Pechino : ... guidato dai professori Yasuhiro Kato, Università di Tokyo, e Yutaro Takaya, di Waseda, ha progettato un sistema che permette di estrarre le risorse che potrebbero cambiare l'economia del Giappone. ...

Giappone - scoperto maxi tesoro di 'Terre rare' : Un bottino da 16 tonnellate di minerali necessari al settore tecnologico e dell'energia pulita è stato rinvenuto nel Pacifico. Vola la Borsa di Tokyo

Veneto : ok a sotterrare in Terreni privati o aree dedicate animali da compagnia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Quando questo rapporto finisce, perché la vita dell’animale è assai più breve di quella dell’uomo – aggiunge Zaia – si tratta comunque di una perdita che lascia dispiacere e nostalgia, anche considerando che, per molti anziani, il cagnolino o il gattino sono una compagni

Veneto : ok a sotterrare in Terreni privati o aree dedicate animali da compagnia : Venezia, 11 apr. (AdnKronos) – Tra qualche giorno, quando la delibera approvata oggi in Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità Luca Coletto sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, in tutto il territorio Veneto sarà possibile seppellire le carcasse degli animali da compagnia anche in terreni privati o in aree attrezzate allo scopo, definite ‘cimiteri per animali”.La decisione è stata presa ...

Giappone - maxi 'tesoro' di Terre rare : volano azioni alla borsa di Tokyo : La notizia pubblicata su Scientific Reports. A meno di 2.000 km a sud-est di Tokyo nei pressi dell'isola di Minami Torishima a 5 km di profondità nel mare si potranno estrarre 16 milioni di tonnellate di disprosio, ittrio, europio e terbio da usare per centinaia di anni per i telefonini, nei magneti per veicoli ibridi, celle a idrogeno, laser e composti fluorescenti

Terremoto oggi a Macerata - magnitudo 4.6/ Epicentro Pieve Torina. Ingv - "sequenza 2016 - può durare un anno" : Terremoto oggi a Macerata, magnitudo 4.6: nella notte una violenta scossa si è verificata a 2 km da Muccia. Gente in strada, crollato il campanile di Santa Maria di Varano:"gravi danni".(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Terremoto nelle Marche - continua la sequenza del 24 agosto - Doglioni - Ingv - : 'E' destinata a durare' : Una catena di scosse senza fine. È ancora legato alla sequenza del 24 agosto 2016 il Terremoto di magnitudo 4,6 avvenuto alle 5:11 di oggi a due chilometri da Muccia , Macerata, : lo ha detto all'Ansa ...

Giorgetti (Lega) : ‘Di Maio propone programma alla tedesca con tradimenti all’italiana. Ma c’è Terreno su cui lavorare’ : “Un programma alla tedesca con i tradimenti all’italiana”. Così Giancarlo Giorgetti, capogruppo alla Camera della Lega, definisce la proposta di Luigi Di Maio, che ha messo sul piatto un contratto di governo – sul modello di quello che ha aperto la strada alla nuova Grosse Koalition in Germania – indicando però il Pd come primo interlocutore. Giorgetti interpreta come un “tradimento plateale, a poche settimane dalle ...

Silvio Berlusconi - lo sfregio di Di Maio : 'Ti devi ritirare'. E Salvini... Un retroscena-Terremoto : Perché Silvio Berlusconi non è mai stato così tanto vicino all'irrilevanza politica come oggi. Scavalcato da Matteo Salvini nel centrodestra e umiliato, perché di umiliazione si deve parlare, dal ...