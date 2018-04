Tennistavolo | i convocati dell’Italia per i Mondiali a squadre Obiettivo promozione per

oasport

(Di lunedì 23 aprile 2018) Inizieranno domenica 29 aprile idi, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division:comune dunque sarà quello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. Al maschile l’Italia è al 27° posto in classifica ed è la testa di serie del Gruppo G, dove affronterà Ungheria, Grecia, Paraguay, Ecuador e Serbia. Il direttore tecnico Patrizio Deniso ha convocato Mihai Bobocica, Niagol Stoyanov, Jordy Piccolin, Antonino Amato e Matteo Mutti. L’Italia affronterà il 29 alle ore 13 il Paraguay, il 30 alle 13 l’Ecuador, l’1 alle 16 la Grecia e il 2 alle 10 l’Ungheria e alle 19 la Serbia. Queste le parole del DT Deniso al sito FITET: “Il nostro girone è impegnativo, comprendendo anche ...