Tencent è alle prese con Red Alert Online per dispositivi mobile

Tencent è alle prese con Red Alert Online per dispositivi mobili : Tencent annuncia un nuovo titolo in sviluppo presso lo studio, riporta Destructoid.Tencent ha infatti annunciato di essere alle prese con Red Alert Online, un imminente adattamento per dispositivi mobili della celebre serie COmmand and Conquer: Red Alert disponibile per console e PC.Possiamo di seguito dare un'occhiata ad un trailer cinematografico, mentre sul sito ufficiale del gioco potremo trovare ulteriori screenshot.Read more…