Ten Talking Points – Se la Juve perde uno scudetto così diventa quasi il 5 maggio

Ten Talking Points - il miracolo del Napoli dal -9 al -4. La rovesciata di Simy? Meno probabile di un Nobel a Gasparri : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che a un incontro con la Casellati preferirebbe perfino un aperitivo col Poro Asciugamano. Altre considerazioni. 1. Ieri non ho visto nulla di nulla, perché ero a Milano a ricevere il Verbo da Roger Waters. Sarà quindi un TTP più breve del solito. Tutto quello che so, dell’ultima giornata di Serie A, me l’ha appena raccontato al telefono Giachetti. Se quindi scriverò bischerate, sarà colpa sua. 2. ...

Ten Talking Points - Allegri vincerà e andrà altrove. Metà Serie A fa 0-0 : emozionante come una lap dance di Ettore Rosato : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che beve caffè al ginseng senza zucchero e gluten free. Altre considerazioni. 1. come vi avevo più volte anticipato, la Juve ha vinto ancora lo scudetto. Dopo il delirio per il rigore al 93’ col Real Madrid, l’unico rimasto lucido fino alla fine nella Juve è stato Allegri. Ha tenuto la barra dritta, non ha frignato e ha fatto sì che la squadra arrivasse lucida con la Samp. 1 bis. Allegri vincerà il ...

Ten Talking Points - il Napoli è stanco e la Juve vendicherà la mattanza di CR7. Icardi colpito dalla Maledizione di Fassino : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che da quando sa di essere apprezzata dal pm Nino Di Matteo ha l’ansia da prestazione. Altre considerazioni. 1. Si devono ringraziare Milik e Diawara se abbiamo ancora l’illusione del campionato ancora “aperto”. Il Napoli è stanco, ma è anche bravissimo a sbagliare gol già fatti. In più, fatalmente, tutti i portieri di fronte a lui si esaltano (e Sorrentino è un esempio mirabile di longevità). Se ...

Ten Talking Points - la Juventus in Italia è come Renzi dentro il Pd e in Europa è come l’ex segretario dem alle elezioni : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che mangia quorn, semi di lino rosso e noci pecan. Altre considerazioni. 1. Ho sbagliato: è vero che quasi tutti i miei pronostici sono fatti per esorcizzare tragedie bibliche, tipo Renzi che vince il 4 dicembre 2016 o Severgnini che domina lo scudetto, ma credevo davvero che la Juve potesse giocarsela con il Real Madrid. Seguo la Liga e mi pareva una squadra – quest’anno – battibile. Non avevo ...

Ten Talking Points - campionato chiuso. E se fossi Mattarella darei l’incarico al randellatore Cassata del Sassuolo : Benvenuti a Ten Talking Points, la rubrica più geniale nella storia dell’umanità dopo la posta del cuore di Mario Lavia su Democratica. 1. Sabato si è avuta piena contezza di quel che già vi avevo detto ad agosto: Juve campione d’Italia, Napoli bello ma secondo, Inter con agio in Champions League, Milan fuori dalle prime quattro. Io non sbaglio mai, e se sbaglio è per il vostro bene. Federer, referendum 4 dicembre, Inter campione del mondo, ...

Violenza sessuale e stalking su una studentessa di 16 anni : arrestato insegnante quaranTenne : Un insegnante di 40 anni della provincia di Avellino è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale per Violenza sessuale e stalking nei confronti di una studentessa di 16 anni. L'uomo, che ...

Avellino - violenza sessuale e stalking su una studentessa di 16 anni : arrestato insegnante quaranTenne : Un insegnante di 40 anni della provincia di Avellino è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale per violenza sessuale e stalking nei confronti di una studentessa di 16 anni....

Avellino - violenza sessuale e stalking su una studentessa di 16 anni : arrestato insegnante quaranTenne : Un insegnante di 40 anni della provincia di Avellino è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale per violenza sessuale e stalking nei confronti di una studentessa di 16 anni. L'uomo, che ...

Ten Talking Points - la sfiga del Napoli proporzionale alle bestemmie di Sarri : il gol di Albiol ci ha salvati dall’Apocalisse : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che si autogenera anche durante le ferie dorate dell’autore. Altre considerazioni. 1.Il pareggio della Juve con la Spal è la notizia più clamorosa d’Italia dai tempi in cui Nardella a 16 anni indovinò la risposta alla domanda: “Dario, quanto fa 4 per due”? 1 bis. Contro il Real Madrid, andata e ritorno, la Juve non parte sfavorita. Come minimo ha il 50%. Forse il 51%. Se la gioca eccome. 2. Ha ...