T.Imerese : sindaco scrive a Mattarella - 'profondo sconforto - ci incontri' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Illustrissimo signor Presidente, le scrivo anche su sollecitazione degli operai che hanno prestato la loro attività lavorativa presso lo stabilimento Fiat di Termini Imerese e le aziende dell'indotto e che oggi attraversano momenti di profondo scoramento a causa di un

Ex Fiat Termini Imerese - appello del sindaco a Mattarella : “Presidente intervenga lei - l’aspettiamo” : Il sindaco di Termini Imerese (Pa), Francesco Giunta, ha rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella un appello per un suo intervento nella vertenza Blutec, dopo che l’azienda torinese che avrebbe dovuto rilanciare l’impianto ex Fiat non è stata in grado di rendicontare adeguatamente la gestione dell’anticipo di fondi pubblici da 20 milioni di euro ricevuto da Invitalia, che ha quindi chiesto la restituzione del ...

T. Imerese : sindaco - vertenza Blutec ancora ferma : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) – “La vertenza Blutec e degli operai dell’ex indotto Fiat è ancora ferma”. Così il sindaco di Termini Imerese (Palermo), Francesco Giunta, ha scritto una lettera al ministero dello Sviluppo Economico, e per conoscenza al Prefetto di Palermo, Antonella De Miro e al presidente della Regione, Nello Musumeci, “per ottenere una convocazione immediata e fare il punto sullo stato di avanzamento ...

T.Imerese : verso licenziamento operai indotto - sindaco 'accanto a lavoratori' (2) : (AdnKronos) - "Stiamo tentando di fare il possibile per sostenere questi lavoratori - dice il sindaco -. L'auspicio è che Blutec si attivi in modo tale che questi lavoratori, nonostante la mobilità, possano essere riassorbiti. Ma tutto passa dal rilancio del sito industriale. Purtroppo, però, non ab

T.Imerese : verso licenziamento operai indotto - sindaco 'accanto a lavoratori' : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) - Amministrazione comunale a sostegno degli operai dell'ex Fiat di Termini Imerese (Palermo), dell'indotto, delle aziende dei servizi e degli interinali. Nei giorni scorsi il sindaco, Francesco Giunta, ha incontrato una delegazione di tute blu della Bienne Sud (69 dipende

T.Imerese : verso licenziamento operai indotto - sindaco ‘accanto a lavoratori’ (2) : (AdnKronos) – “Stiamo tentando di fare il possibile per sostenere questi lavoratori – dice il sindaco -. L’auspicio è che Blutec si attivi in modo tale che questi lavoratori, nonostante la mobilità, possano essere riassorbiti. Ma tutto passa dal rilancio del sito industriale. Purtroppo, però, non abbiamo importanti novità. Si attende dal 16 marzo scorso l’esito della relazione presentata da Blutec a Invitalia che ...