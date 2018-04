Superbike | GP Olanda 2018 | Jonathan Rea rafforza la leadership | la Ducati deve inseguire

Superbike - Round Olanda 2018 : Tom Sykes domina Gara-2 e precede Rea e van der Mark - quinto Davies - settimo Melandri : L’inglese Tom Sykes (Kawasaki) sfrutta la pole position e vince senza sforzi Gara-2 del Gran Premio di Olanda della Superbike nel “Tempio della velocità” di Assen. Il britannico, infatti, prende immediatamente il comando delle operazioni e, giro dopo giro, non ha lasciato scampo ai rivali, aumentando il suo vantaggio in maniera inesorabile e gestendo il finale della corsa senza alcun patema. Alle sue spalle il compagno di ...

oggi domenica 22 aprile si disputa la gara-2 del GP di Olanda 2018, quarta tappa del Mondiale Superbike. Si torna a gareggiare sul circuito di Assen dopo la spettacolare gara-1 vinta ieri da Jonathan Rea su Michael van der Mark e Chaz Davies. Marco Melandri ha chiuso in sesta posizione e oggi va a caccia di un pronto riscatto ma il ravennate sembra essere in crisi con la sua Ducati: non sarà facile risalire la china e duellare con il Campione

Superbike - GP Olanda 2018 : gara-1 - risultati e classifica. Jonathan Rea vince davanti a van der Mark - Melandri sesto : Jonathan Rea si conferma il pilota da battere nel Mondiale Superbike e vince la gara-1 del GP di Olanda 2018, quarta tappa del campionato iridato riservato alle derivate di serie. Il Campione del Mondo in carica ha trionfato sul circuito di Assen, conquistando così il suo terzo successo stagionale dopo quelli ottenuti nelle gare d’apertura in Thailandia e ad Aragon. Il britannico allunga in testa alla classifica generale: ora ha 21 punti ...

Superbike - GP Olanda 2018 : quando si corre gara-2? Programma - orari e tv di domenica 22 aprile : Il Gran Premio di Olanda della Superbike scenderà in pista domani per Gara-2, per il secondo round di emozioni presso il “Tempio della velocità” di Assen. Il campionato riservato alle derivate di serie è pronto a rivivere il duello tra Kawasaki e Ducati, con il campione del mondo in carica Jonathan Rea pronto a sfidare il suo compagno di scuderia Tom Sykes autore, va detto, di un inizio di stagione sotto le aspettative e, ...

Superbike - GP Olanda 2018 : risultati Superpole e griglia di partenza. Alexander Lowes in pole position - beffato Rea. Marco Melandri quinto : Alexander Lowes sorprende tutti nelle qualifiche del GP di Olanda, quarta tappa del Mondiale Superbike, e conquista la pole position con grande autorevolezza. Il britannico è riuscito a tirare fuori il meglio della sua Yamaha e a stampare un convincente 1:34.066 con il quale è riuscito a lasciarsi alle spalle Jonathan Rea, grande favorito della vigilia. Il Campione del Mondo in carica e leader della classifica generale accusa un ritardo di ...

