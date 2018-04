Sui social è Koulibaly-mania | spunta il ‘santo’ Kalidou

Avicii - l’ex fidanzata Emily Goldberg posta foto Sui social e viene criticata : Avicii, l’ex fidanzata Emily Goldberg posta foto sui social e viene criticata Nei commenti c’è chi l’ha accusata di ricercare notorietà sfruttando la morte del dj e chi l’ha difesa Continua a leggere

Amici 17 - la produzione : "Massima solidarietà a Heather Parisi per gli attacchi Sui social da sedicenti fans di Biondo" : Clima incandescente dietro le quinte del serale di Amici 17. Heather Parisi, tra i membri della commissione esterna di questa edizione, è stata presa duramente di mira, sui social, da pseudofan di Biondo, perché, assieme alla figlia, ha ammesso di non apprezzare particolarmente il rapper della squadra Bianca che, a suo dire, non spicca per intonazione e carisma.

Groupe PSA Italia è anche Sui social : Groupe PSA in Italia si apre al mondo dei social media attraverso specifici profili sui canali: Facebook, Twitter, Linkedin. Lo scopo è di creare un autorevole, trasparente e veloce "veicolo" tramite cui Groupe PSA in Italia potrà comunicare direttamente con i propri clienti e con tutti gli stakeholders Italiani (studenti universitari, giornalisti, operatori, fornitori)

Verso Fiorentina-Napoli - tifosi viola divisi Sui social : "Scansiamoci" : Il Napoli di Maurizio Sarri ha trasformato l'impossibile in possibile. Gli azzurri, infatti, vincendo per 1-0 sul campo della Juventus hanno riaperto il campionato a quattro giornate dalla fine. Ora ...

Nadia Toffa senza parrucca Sui social - foto : Prosegue la battaglia contro il cancro di Nadia Toffa, conduttrice de Le Iene fino ad oggi andata sempre in onda con una parrucca. Fino ad oggi, per l'appunto, perché su Instagram Nadia si è mostrata con un foulard in testa, al fianco della sorridente mamma.

Bianca Atzei al Pronto Soccorso : cosa ha avuto?/ La cantante ricoverata per lo stress? Silenzio Sui social : Bianca Atzei al Pronto Soccorso: cosa ha avuto? Prosegue il suo Silenzio nei social network dopo la notizia riportata da Barbara d'Urso a Domenica Live.

Uomini e Donne - Lorenzo commenta una foto di Luigi : caos Sui social : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardo: ironia sul profilo di Luigi, caos su Instagram Non lo avremmo mai detto, eppure Lorenzo si è messo a fare dell'ironia anche sui social. Più precisamente, il corteggiatore di Uomini e Donne ha commentato la foto che il suo rivale Luigi ha pubblicato su Instagram. Un gesto che forse non

Juventus-Napoli 0-1 - Maradona scatenato : entusiasmo alle stelle Sui social [FOTO] : Juventus-Napoli 0-1, colpo grosso della squadra di Maurizio Sarri che si è aggiudico un fondamentale scontro scudetto, adesso un solo punto di distacco in classifica e calendario che sorride al club azzurro. Notte di festa a Napoli, caroselli, fuochi d’artificio ed in 20mila all’aeroporto per ringraziare gli eroi dello Stadium, il più scatenato di tutti Lorenzo Insigne mentre il tecnico Maurizio Sarri prova a mantenere i piedi per ...

"Ha fermato il taxi - è sceso e poi…". Una vera favola. A raccontarla è la donna che era a bordo della vettura. Ha scattato una foto al tassista e pubblicata Sui social : in pochi minuti il post è diventato virale : Una favola ad occhi aperti. Una cliente di un tassista sudamericano ha raccontato la singolare vicenda di cui è stata protagonista dopo essere salita a bordo della vettura e aver chiesto al conducente del taxi di portarla a destinazione. Le sue parole a caldo sono state: "Quando l'ho visto mi è venuto un colpo al cuore, c'è bisogno di più persone del genere nel mondo". Ma cosa è successo di preciso? Durante il

"È straziante". Grave lutto per Gemma Galgani. La dama del trono over racconta il suo terribile dramma. Sui social il messaggio che ha commosso tutti : "Ti penso sempre…" : Recentemente la Galgani ha pubblicato un commovente messaggio social con il quale ha voluto salutare la scomparsa di una persona a lei molto cara, non riuscendo a trattenere la tristezza. tutti i numerosi fan della dama hanno voluto far sentire il loro affetto e la loro vicinanza a Gemma. La dama ha scritto dalla propria pagina Facebook: "Maria Cristina Renna , non puoi averci lasciati cosi all'improvviso! È inaccettabile….ti aspetteranno tutti

Tensione al confine tra Francia e Italia Sui migranti : scontri tra centri sociali e gendarmeria : Tensione al confine tra Francia e Italia, dove una manifestazione dei No Tav e della "rete di solidarietà" è stata fermata dalla gendarmerie d'oltralpe. Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ultimo comune in territorio Italiano, era stato organizzato in risposta all'iniziativa degli estremisti di destra contro il transito dei profughi.

Amici17 - il tributo al coreografo Marco Garofalo dopo l'una di notte : è bufera Sui social : di Ida Di Grazia Era uno dei momenti più attesi dai fan del serale di Amici17, ma è avvenuto dopo l'una di notte. Stiamo parlando del tributo della trasmissione della De Filippi a Marco Garofalo ...

Il gesto inaspettato di Francesco Monte Sui social network Video : Un nuovo appuntamento dedicato a #Francesco Monte, cioè all'ex concorrente più discusso del popolare reality show "L'Isola dei Famosi 2018", che ha chiuso i battenti su Canale 5 alcuni giorni fa. Ieri il modello pugliese ha fatto un gesto sui social network, che non è passato inosservato alle sue seguaci. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez mostra il suo nuovo taglio di capelli su Instagram Il bellissimo Francesco Monte, infatti, è