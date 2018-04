“Strana la vita…” Paura per Georgette Polizzi di Temptation Island | ricoverata in

caffeinamagazine



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'connect() timed out!' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'connect() timed out!' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di lunedì 23 aprile 2018) Fan preoccupati per, l’ex protagonista di. Ve la ricordate, sì? Aveva partecipato al docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia nel 2016 in coppia con Davide Tresse. Un’avventura, quella in tv, che alla fine si è conclusa in modo positivo per la coppia, tornata a casa più unita di prima, anche se gli strascichi si sono fatti sentire. Come rivelato dalla stessain un’intervista a Vero, infatti, l’esperienza ale ha causato una forte depressione: troppi attacchi e insulti dai fan del programma per la sua vicinanza al tentatore Claudio D’Angelo, nonostante non ci sia stato mai niente tra loro. Dopoho avuto una piccola depressione – spiegava al settimanale la– Ero caduta in un baratro per via del giudizio della gente e non riuscivo a uscirne. Davide, però, non si è ...