Stormdivers è l' addio al genere arcade degli sviluppatori di Resogun

(Di lunedì 23 aprile 2018) Come promesso negli scorsi giorni, questo weekend appena trascorso è coinciso con l'annuncio del nuovo progetto di Housemarque, con il primo titolo che fa parte di una nuova era per la software house finlandese che tanto si è fatta apprezzare per giochi in stilecome, Nex Machina e Matterfall.Il team aveva affermato che avrebbe abbandonato le esperienzea causa delle vendite troppo deludenti e la prima fatica che nasce da questa nuova direzione è. Si tratta di un gioco realizzato in Unreal Engine di cui non si hanno particolari informazioni né a livello di piattaforme (l'uscita su PC pare l'unica davvero certa al 100%) né per quanto riguarda una data di uscita.Le uniche informazioni sono il fatto che lo sviluppo è iniziato già due anni fa e ciò che trapela dalla breve descrizione del trailer d'annuncio segnalato da Polygon.Read more…