Stato mafia : De Raho - mafia fu legittimata : ANSA, - ROMA, 23 APR - Dopo la sentenza del processo Stato-mafia, che ha riconosciuto l'esistenza di una 'trattativa' ai massimi livelli, "c'é un passato da ricostruire attentamente, guardando a ...

Trattativa Stato-mafia - Giorgio Napolitano a Che tempo che fa : “Ho apprezzato l’assoluzione di Mancino” : Giorgio Napolitano in collegamento con Fabio Fazio in apertura di Che tempo che fa su Rai 1 sulla sentenza Stato Mafia: “Non posso dire alcunché su una sentenza di cui nessuno conosce le motivazioni. Il punto che ho apprezzato di più- prosegue il Presidente emerito – è stato quello dell’assoluzione del senatore Mancino per non aver commesso il fatto: si è restituita serenità e si è riconosciuto il corretto operato di un uomo delle ...

Stato mafia - Marco Travaglio a Che tempo che fa : “Borsellino sacrificato sull’altare di quella trattativa” : Marco Travaglio a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 sulla sentenza Stato – Mafia: “Sarà interessante leggere le motivazioni, perché una delle tesi della procura di Palermo è che Borsellino fu sacrificato sull’altare di quella trattativa. Del resto se lo Stato dichiara guerra alla Mafia, mentre la Mafia dichiara guerra allo Stato, e poi in segreto alcuni pezzi dello Stato, dell’arma dei Carabinieri, dei Servizi e della politica ...

L'errore di mettere lo Stato e la mafia sullo stesso piano : O per essere più precisi: che sta dietro questo modo di raccontare la storia d'Italia attraverso le categorie della cronaca giudiziaria, che è anche un modo di fare politica. E il cui esito ultimo, ...

Politica senza ruolo/ Stato-mafia - le domande rimaste senza risposta : Diamo per conosciuti alcuni principi elementari: che la magistratura è indipendente e non vuol far Politica con le sentenze; che queste ultime si possono criticare ma si devono rispettare; che per darne un giudizio compiuto occorre attendere il deposito della motivazione; che possono essere ...

Trattativa Stato-mafia - Di Matteo accusa Anm e Csm : "Nessuna difesa" : Trattativa Stato-mafia, Di Matteo accusa Anm e Csm: "Nessuna difesa" Il pubbico ministero, memoria storica del pool che ha istruito il processo di Palermo, attacca: "Abbiamo avvertito un silenzio assordante". La replica dell'Anm: "Sempre difeso dagli attacchi l'autonomia e l'indipendenza dei ...

Stato-mafia - Anm : sempre difeso magistrati attaccati : "L'Associazione Nazionale magistrati ha sempre difeso dagli attacchi l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Francesco Minisci, rispondendo alle accuse ...

Stato-Mafia - il pm Di Matteo : «Ora serve pentito dello Stato» Video| La trattativa in 7 punti : Il pm simbolo dell’inchiesta e del processo sulla trattativa in tv dall’Annunziata: «Trattare ha rafforzato molto Cosa Nostra. I Ros sono stati incoraggiati da livelli più alti. Cosa mi ha fatto male? Il silenzio». L’avvocato di Dell’Utri: «Realtà falsificata»

Stato-mafia - Di Matteo : 'Silenzio assordante - da Anm e Csm nessuna difesa' : 'Quello che forse in questi anni mi ha fatto un pò più male è che rispetto ad accuse di utilizzare strumentalmente il mio lavoro, abbiamo avvertito un silenzio assordante e probabilmente chi speravo ...