Station 19 | lo spin off di Grey’s Anatomy debutta ospitando Ellen Pompeo e Chandra Wilson

Trama - cast e personaggi di Station 19 - lo spin-off di Grey’s Anatomy arriva su Fox Life dal 23 aprile : arrivano finalmente anche in Italia cast e personaggi di Station 19: lo spin-off di Grey's Anatomy incentrato sulle vite dei pompieri di una caserma di Seattle, la "stazione 19" per l'appunto, farà il suo debutto su Fox Life nella serata di questo lunedì 23 aprile. Station 19 è stato già presentato al pubblico durante il tredicesimo episodio di Grey's Anatomy 14 "Hai davvero presa su di me", andato in onda lo scorso 2 aprile in Italia, con ...

Alberto Frezza - chi è ‘l’orgoglioso’ italiano di Station 19 - spinoff di Grey’s Anatomy : “Sento l’orgoglio, son felice perché [Shonda Rhymes, la creatrice di Grey’s Anatomy NdR] ti dà l’opportunità di esprimerti. Tanti italiani vengono qui in America a rincorrere i loro sogni e Shonda ti dà un’opportunità del genere” così Alberto Frezza, attore nel cast di Station 19, l’attesissimo spinoff di Grey’s Anatomy, ha descritto le sue sensazioni relativamente al fatto di rappresentare ...

Grey's Anatomy 14/ Anticipazioni : le disavventure di Meredith - su Fox Life arriva Station 19 - lo spin off : Grey's Anatomy 14, Anticipazioni del 23 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Meredith fa marcia indietro per la ricerca; il rapporto fra Owen e Teddy viene scoperto.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 14:20:00 GMT)

Station 19 - su Foxlife lo spin-off di Grey's anatomy : L'universo di Grey's anatomy si espande e, dopo il fortunato (è durato per sei stagioni) esperimento di Private Practice, Shonda Rhimes ci riprova, intraprendendo però una strada molto più sicura e vicina a quella originale. Station 19, in onda da questa sera, 23 aprile 2018, alle 21:50 su Foxlife (canale 114 di Sky), non è infatti solo vicino al medical drama in termini fisici (l'ambientazione è a soli tre isolati dal Grey Sloan Memorial), ma ...

Arriva Station 19 - spin-off di Grey's Anatomy : 'I medici salvano le vite, i pompieri le strappano alla morte'. Recita così il trailer di Station 19, attesissimo spin-off di Grey's Anatomy, ambientato in una stazione dei vigili del fuoco a tre ...

Station 19 - spin-off di Grey's Anatomy : LOS ANGELES, 22 APR - "I medici salvano le vite, i pompieri le strappano alla morte". Recita così il trailer di Station 19, attesissimo spin-off di Grey's Anatomy, ambientato in una stazione dei ...

Station 19 : foto - trailer e notizie sullo spin-off di Greys' Anatomy : Sarà proprio lei la nuova eroina di casa Shondaland : una donna al comando in un mondo… di uomini. Il trailer Le altre serie tv sui pompieri Sembra proprio che la tv non possa farne a meno: i ...

Station 19 - cosa c'è da sapere sullo spin-off di Grey's anatomy : L'universo di Grey's anatomy è pronto a sfornare un nuovo spin-off: dopo Private Practice, durato sei stagioni, dal 22 marzo 2018 è la volta dei vigili del fuoco di Station 19, che sposta l'azione a soli tre isolati dal Seattle Grey Sloane Memorial e che vedrà una maggiore interazione tra i nuovi personaggi e quelli storici di Grey's anatomy, appunto.Station 19, la trama Ambientato in una stazione dei Vigili del Fuoco di Seattle, Station ...