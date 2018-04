State of Mind | l' action adventure di Daedalic Entertainment riceve una finestra di lancio

eurogamer

(Di lunedì 23 aprile 2018) Se non vedevate l'ora di mettere le mani suofe vi stavate chiedendo quando sareste stato in grado di farlo, da ora non ve lo chiederete più. Come segnala Dualshockers,ha rivelato che il giocoarriverà su console e PC questo agosto.Oltre all'annuncio lo sviluppatore ha anche rivelato che i giocatori che pre-ordineranno il titolo tra ora e il 16 agosto 2018 su Steamranno uno sconto del 10%, portando il prezzo da $ 29,99 a $ 26,99.Infine, per celebrare l'annuncio delladi rilascio, lo sviluppatore ha condiviso un trailer nuovo di zecca, che mostra alcuni nuovi spezzoni di gameplay:Read more…