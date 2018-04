Spalletti | ' Champions? Lazio e Roma hanno un vantaggio'

Spalletti - vogliamo Champions per tifosi : ANSA, - MILANO, 21 APR - "Sono convinto che ci siano delle possibilità importanti al di là di quella che sarà la classifica, ma se centreremo la Champions, avremo vantaggi notevoli. Si incassa di più ...

Inter - senza Champions sarà ridimensionamento. E Spalletti rischia... : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , la mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe portare diversi scossoni in casa Inter . Il club nerazzurro infatti è pronto a un'operazione di ridimensionamento in caso di ...

Inter - il mercato è condizionato dalla Champions : da Vidal a Verdi tutti i nomi per Spalletti : L'Inter di Luciano Spalletti sta ancora lottando con Roma e Lazio per conquistare un posto in Champions League. I nerazzurri sono attualmente quinti con una lunghezza di ritardo sia sui giallorossi che sui biancocelesti anche se ci sono ancora 5 partite e quindici punti in palio. Il mercato dell'Inter, per forza di cose, sarà condizionato dall'arrivo in Champions con il direttore sportivo Piero Ausilio che ha già messo a segno due colpi a ...

Roma-Lazio-Inter : rincorsa Champions - trema Spalletti. Bagarre salvezza : bye bye Verona : Roma-Lazio-Inter- Una lotta al 4° posto serrata e ricca di colpi di scena. La Lazio non molla il colpo e risponde a tono all’acuto dell’Inter nel match di martedì contro il Cagliari. 4-3 a Firenze e biancocelesti ancora ancorati con le unghie al 4° posto. Sorride anche la Roma. Dopo la vittoria con il Genoa, […] L'articolo Roma-Lazio-Inter: rincorsa Champions, trema Spalletti. Bagarre salvezza: bye bye Verona proviene da Serie ...

Ecco la nuova Inter di Spalletti formato Champions League Video : L'Inter è ancora alle prese con il finale di stagione più che mai rovente. I pochi punti racimolati nelle ultime partite complicano la corsa Champions della truppa di Spalletti ma ancora la gara per l'Europa che conta è ancora alla portata. Non mancano affatto i colpi di scena in questo finale di stagione arroventato, con un Brozovic diventato punto focale del centrocampo e un nuovo modulo provato dall'allenatore. Per la dirigenza, sara' ...

Atalanta-Inter 0-0 : Spalletti non vince più - la corsa Champions si complica : Finisce 0-0 tra Atalanta e Inter. Un punto che serve più all'Atalanta per restare nel gruppone di chi aspira all'Europa League piuttosto che all'Inter per spingere in chiave Champions. fiatone inter - ...

Inter - Spalletti lancia la volata Champions : "Tutto è nelle nostre mani" : Vigilia di campionato per l' Inter di Luciano Spalletti che domani sera, alle ore 20:45, giocherà contro l'Atalanta del grande ex Gian Piero Gasperini. I nerazzurri di Milano sono ancora in corsa per ...

Spalletti : “corsa Champions? Dipende tutto da noi” : “Mano a mano che passa il tempo siamo tutti consapevoli che le opportunità sono sempre meno e vanno sfruttate. Domani servirà fare risultato e visto che ci sarà il derby, quella che è la classifica delle prime 4 è a portata di mano, Dipenderà da noi”. Unico obiettivo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, è quanto spiega il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, parlando in conferenza stampa della corsa Champions che ...

Inter - la Champions può diventare un incubo : Spalletti non può più sbagliare : I punti persi per strada iniziano a essere davvero troppi in casa Inter. C'è il forte rischio di fallire il quarto posto e la qualificazione alla Champions per i tanti errori commessi negli ultimi ...

Inter - Spalletti e i nuovi titolarissimi per la corsa Champions : Brozovic è l'uomo chiave : Nelle ultime cinque partite l'Inter ha ottenuto 11 punti sui 15 disponibili. Solidità ritrovata, nerazzurri che sono ritornati grandi nella fase decisiva della stagione. Riacquistando quella ...

Milan-Inter - Spalletti : 'Siamo una squadra vera - andremo lontano. Rossoneri ancora in corsa per la Champions' : L'allenatore toscano ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Sono contentissimo della mia squadra, di quello che ha fatto. Quando all'inizio del campionato, nonostante i tanti punti, mi ...

Spalletti : “Non sarà un derby decisivo per la Champions” : Spalletti: “Non sarà un derby decisivo per la Champions” Spalletti: “Non sarà un derby decisivo per la Champions” Continua a leggere

Juve : Asamoah trova casa a Milano. Inter - Spalletti : Champions e rinnovo : Perché, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ormai si sente un giocatore dell'Inter, avendo accettato l'offerta che il d.s. Piero Ausilio ha avanzato a lui e al suo agente: Asamoah firmerà un ...

Inter - Suning apprezza Spalletti - ma senza Champions il tecnico rischia : Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport , che spiega come l'ex giallorosso, contrariamente ai suoi predecessori, sia stato bravo a tenere il gruppo compatto nei momenti più complicati della ...