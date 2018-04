Sono già 76 i giornalisti italiani che hanno subito minacce nel 2018

Il trio ''appassionante''/ Chi Sono?Mara Tanchis - Stefania Francabandiera e Giorgia Villa a Matrix Chiambretti : Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa: una ciociara, una sarda e una pugliese compongono il "trio Appassionante": famose a livello mondiale con la versione di Nessun Dorma.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:31:00 GMT)

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : sempre primi Ruggero Tita e Caterina Banti. Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò Sono quinti! : Nella terza giornata di regate della Coppa del Mondo a Hyeres prosegue il cammino di Ruggero Tita e Caterina Banti in testa alla vetta della classifica del Nacra 17. I due azzurri hanno vinto la prima e la terza regata odierna, classificandosi noni nella seconda. Il loro totale è così 18. Alle loro spalle ci sono sempre i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface, ora a 27, dopo il 13-1-14 odierno. Bene anche Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, ...

Barzagli : “tifosi Sono venuti a incoraggiarci - nessuna contestazione” : “I tifosi sono venuti per incoraggiarci e hanno fatto una bella cosa e credo che lo abbiano sentito un po’ tutti i ragazzi della squadra. Io ho visto dei toni molto tranquilli, non ho sentito né minacce né contestazioni”. Il difensore della Juventus Andrea Barzagli si esprime così sul confronto di martedì scorso tra alcuni giocatori bianconeri e i tifosi, in seguito al ko casalingo con il Napoli che rimette in discussione il ...

U&D : De Lellis e Damante si Sono lasciati - le parole dell'ex corteggiatrice : Una delle storiche coppie nate a Uomini e Donne ha deciso di mettere fine alla propria storia d'amore. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e Andrea Damante, che fino a poche settimane fa sembravano essere una coppia davvero felice: l''ex tronista e l'ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi poche settimane fa avevano trascorso insieme l'ennesima villeggiatura all'estero. Andiamo a scoprire gli ultimi dettagli a riguardo la ...

Governo - Salvini : “PD-M5S? Surreale - finito amoreggiamento. Io come leader del centrodestra ci Sono” : Terminate le Consultazioni tra il presidente incarico e presidente della Camera Roberto Fico con PD e M5S, Matteo Salvini lascia Montecitorio: “Io non chiudo la porta in faccia a nessuno, ora per qualche giorno andrà avanti la telenovela Renzi-Di Maio. Di Maio-Renzi, sarebbe un Governo Surreale e raccapricciante tentativo di Governo Pd-M5S, che sarebbe irrispettoso per gli elettori di questi due partiti e degli italiani, finito ...

ERMAL META E SILVIA NOTARGIACOMO SI Sono LASCIATI/ E lui attacca Barbara d'Urso : Contro il bullismo - poi... : ERMAL META e SILVIA NOTARGIACOMO non stanno più insieme. A confermarlo è proprio il cantante, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo con Fabrizio Moro, nel corso di un'intervista a Vanity Fair. E mentre il gossip parla del suo ritorno nel club dei single - notizia che fa felici tantissime fan - sui social ERMAL fa parlare di se per un tweet che pare essere una chiara frecciatina a Barbara d'Urso. "Tutti contrari al bullismo, ma poi ...

Ermal Meta è tornato single : lui e Silvia Notargiacomo si Sono lasciati : Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati: dopo nove anni e mezzo il cantante è tornato single A livello professionale questo è sicuramente un gran bel momento per Ermal Meta. La vittoria al Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro e il successo raggiunto con le sue canzoni lo hanno spinto in cime alle […] L'articolo Ermal Meta è tornato single: lui e Silvia Notargiacomo si sono lasciati proviene da Gossip e Tv.

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Le sensazioni Sono tornate buone. Ma non voglio rischiare : rientrerò senza fretta” : “sono stati due mesi perfetti. Il dolore per la botta alla caviglia è scomparso, fisicamente ero già a posto ma ho finalizzato la tecnica“. Così Gianmarco Tamberi ha aperto un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Gimbo si trova a Belek, in Turchia, dove si sta allenando dal 9 aprile in compagnia di Alessia Trost in vista della stagione estiva. “Nessuna soluzione è logisticamente migliore di questa. Le ...