Sold out la quinta edizione di Link

"The Tailor" batte i film americani. Sold out al Super 8 per la prima nazionale del cortometraggio firmato Emiliano Bengasi : ... in più ho fondato una compagnia di danza 'Balletto delle Marche' e presto ci saranno i primi spettacoli da me ideati'. Daniele Donati, il regista, che proprio recentemente ha vinto l'award come ...

Juventus-Napoli - Sold out il settore ospiti : La Gazzetta dello Sport guarda al match tra Juventus e Napoli anche dal punto di vista dell'ordine pubblico: 'Va verso il tutto esaurito il settore destinato ai tifosi del Napoli non residenti in Campania. Nonostante ...

Roma-Liverpool - notte in fila per i biglietti : Sold out in 3 ore : Roma-Liverpool, notte in fila per i biglietti: sold out in 3 ore notte in fila davanti ai Roma Store della Capitale per assicurarsi i biglietti del match di Champions League contro il Liverpool che si giocherà il 2 maggio alle 20.45 all’Olimpico. Dopo giorni di attesa è arrivato il grande momento per la vendita libera. […]

ROMA - CACCIA AL BIGLIETTO PER IL LIVERPOOL/ Sold out in tre ore : problemi nella vendita online : ROMA, CACCIA al BIGLIETTO per il LIVERPOOL: Sold out in tre ore la semifinale di Champions League. Si è conclusa poco dopo le 13:30 la vendita dei tagliandi per la sfida dell'Olimpico(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:17:00 GMT)

Roma-Liverpool - è caccia al biglietto : l'Olimpico è Sold out in sole tre ore : Questa mattina alle 10 è iniziata la vendita libera dei biglietti per la partita di ritorno della semifinale di Champions League che la Roma giocherà contro il Liverpool il 2 maggio. In poco più di ...

Roma-Liverpool Sold out : Lo stadio Olimpico sarà sold out per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool , in programma il prossimo 2 maggio. Questa mattina sono stati venduti in poche ore gli ultimi ...

Roma-Liverpool - sale la febbre dei tifosi : biglietti Sold out in tre ore : Un Olimpico esaurito si prepara a sostenere De Rossi e compagni nella semifinale di ritorno di Champions League contro i Reds L'articolo Roma-Liverpool, sale la febbre dei tifosi: biglietti sold out in tre ore è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma-Liverpool - lunghe code e problemi ai terminali. Olimpico Sold out in 3 ore : Lo stadio Olimpico sarà sold out per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool in programma il prossimo 2 maggio. Dopo i 23 mila tagliandi venduti in prelazione nei giorni ...

Roger Waters - Concerto in Italia / Sold out per lui e il grazie all'Italia per il salvataggio dei rifugiati : Roger Waters, ex bassita dei Pink Floyd, si è esibito ieri sera al Forum di Assago di Milano per le prime delle date previste in Italia. Replica questa sera.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:31:00 GMT)

Roger Waters - Sold out a Milano. E dal palco l’ex Pink Floyd elogia gli italiani : “Salvate i rifugiati nel Mediterraneo - grazie” : sold out per la prima data italiana del tour di Roger Waters, che ieri, martedì 17 aprile, si è esibito al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Durante il concerto l’ex bassista dei Pink Floyd ha salutato il pubblico accennando alcune parole in italiano, e poi ha ringraziato il nostro Paese per l’accoglienza dei migranti. “L’Italia ha molte cose fantastiche, e una di queste è il fatto che salva regolarmente i rifugiati ...

Laura Pausini al Palasele di Eboli - già Sold out la data del 25 settembre. : ... è ancora al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, vinili, download e streaming e ha scalato anche il vertice della classifica dei vinili più ...

Già Sold out la tappa di Laura Pausini al PalaSele - si raddoppia a grande richiesta : nuova data il 26 settembre : ... che precedono la partenza di un grande tour che la porterà in tutto il mondo a partire dall'estate. Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la ...

Finale Tim Cup - Sold-out curve e distinti : Cresce l’attesa per assistere a Juventus-Milan, Finale della Tim Cup 2017/2018, in programma allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 9 maggio 2018 alle ore 21. Durante il primo giorno di vendita libera sono stati acquistati oltre 12.000 tagliandi, per un totale che supera i 45.000 biglietti venduti. curve e distinti sold-out. (AdnKronos) L'articolo Finale Tim Cup, sold-out curve e distinti sembra essere il primo su CalcioWeb.

La Mania di Riki al Forum di Assago (Milano) per un evento Sold out : foto e video del concerto : Ieri sera il concerto di Riki al Forum di Assago a Milano: un debutto sold out nel prestigioso palazzetto per il Mania Tour 2018. Si tratta di un grande passo per Riki, giovane cantante venticinquenne vincitore della categoria Canto della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo il successo di vendite dell'EP Perdo Le Parole, anche il primo album di inediti Mania è salito al vertice della classifica iTunes Italia, sostenuto dai ...